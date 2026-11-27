Componenta informatică a cardului național de sănătate este afectată de disfuncționalități, motiv pentru care pacienții pot beneficia de consultații și servicii medicale fără validarea cardului, „pentru asigurarea continuității acordării și decontării serviciilor medicale”, anunță vineri Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

CNAS spune că efectuează acțiuni tehnice de soluționare a disfuncționalităților care afectează componenta informatică a cardului național de asigurări sociale de sănătate, în vederea restabilirii funcționării acesteia.

În plus, lucrările la această componentă includ și compatibilizarea utilizării funcționalității de card de sănătate a cărții electronice de identitate, precizează instituția.

Servicii medicale fără validarea cardului

Pe perioada disfuncționalităților, pacienții pot beneficia de consultații și alte servicii medicale fără validarea cardului de sănătate, anunță CNAS.

Medicii au la dispoziție un sistem offline de raportare a serviciilor oferite în perioadele în care cardul nu poate fi validat.

„În această perioadă, sunt menținute măsurile aplicabile pentru asigurarea continuității acordării și decontării serviciilor medicale, în conformitate cu reglementările în vigoare”, precizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate, într-o informare transmisă vineri.

Instituția subliniază că „dificultățile de natură tehnică nu constituie un impediment în accesul asiguraților la serviciile medicale de care au nevoie”.