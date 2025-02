Sistemul informatic din sănătate nu funcționează de peste două săptămâni: „Este un record” / Ce înseamnă asta pentru pacienții care ajung în cabinetele medicilor

Sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu funcționează de la începutul acestei luni, au declarat pentru HotNews atât medici de familie, cât și medici specialiști din policlinici (ambulator). Din cauza nefuncționării platformei informatice, timpii de așteptare pentru pacienți pe holurile cabinetelor au crescut – uneori, aceștia sunt nevoiți să aștepte cu orele.

Practic, tot sistemul asigurărilor de sănătate este dat peste cap: pentru a primi rețete compensate și bilete de trimitere pentru analize medicale, pacienții trebuie să demonstreze că sunt asigurați, însă cardul de sănătate nu poate fi validat. Simpla consultație la medicul de familie este gratuită doar dacă demonstrezi că ești asigurat în sistemul public de sănătate. Apoi, „medicul de familie este legat de mâini și de picioare”, dacă nu poți demonstra că ești asigurat: nu poate emite rețete compensate sau bilete de trimitere, explică medicii cu care a discutat HotNews.

La rândul lor, laboratoarele și clinicile care oferă analize și investigații medicale în contract cu Casa de Asigurări trebuie să valideze biletele de trimitere și cardul de sănătate în platforma informatică a asigurărilor de sănătate.

În lipsa funcționării sistemului informatic, medicii au posibilitatea să întrebe direct la Casa de Asigurări dacă un pacient este sau nu asigurat. Însă se învârtesc în cerc: timpii de așteptare cresc, iar Casa nu are, adesea, un răspuns, tot din cauza nefuncționarii sistemului informatic – nu are unde să verifice, mai explică medicii.

Cabinetele medicale aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate – medici de familie și medici specialiști din policlinici, dar și laboratoare și clinici care oferă analize decontate – sunt plătite, la final de lună, de Casa de Asigurări de Sănătate în funcție de numărul de servicii acordate pacienților asigurați. Ei facturează aceste servicii către Casa de Asigurări, însă mai întâi trebuie să le valideze în sistem, în termen de cel mult 72 de ore după ce le-au acordat.

Medic: „E prima dată când sistemul pică complet”

Dr. Cosmin Alexandrescu, președintele Asociației Medicilor de Ambulator din România, descrie, într-un dialog cu HotNews, drept „un record” perioada de peste două săptămâni de nefuncționare a sistemului.

Cosmin Alexandrescu mai spune că medicii au avut, marți, o întâlnire pe Zoom cu președintele CNAS, Valeria Herdea.

Herdea le-a transmis că una dintre componentele sistemului informatic a fost reparată în această dimineață, însă nu există nicio estimare privind momentul când sistemul va fi din nou funcțional. CNAS spune doar că lucrează la acest lucru.

La rândul său, dr. Gindrovel Dumitra, vicepreședintele Societății Naționale de Medicina Familiei, explică pentru HotNews că, deși CNAS a anunțat că permite, în această perioadă, acordarea de servicii medicale fără validarea cardului de sănătate, sunt probleme mari în cabinete deoarece „nu putem verifica dacă un pacient are sau nu calitatea de asigurat, iar aceasta este cea mai mare problemă”.

„Eu am avut o pacientă despre care nu știam dacă este asigurată, nu apărea asigurată. Am trimis datele ei la Casa de Asigurări, dar nici acolo probabil că nu pot să lucreze tot din cauza nefuncționării sistemului. Apoi, am o pacientă de peste 80 de ani care nu era asigurată și care a devenit recent pensionară de urmaș după soț, care a decedat. Mă tot sună ginerele ei să mă întrebe dacă apare în sistem. Acestea sunt elementele care nu au soluție”, explică medicul.

În plus, povestește dr. Gindrovel Dumitra, „săptămâna trecută mai ales, a fost o perioadă de maxim paroxism: dacă în timpul altor perioade de nefuncționare a sistemului, în trecut, reușeam să validăm serviciile în sistemul informatic noaptea, săptămâna trecută nu s-a putut aproape deloc. CNAS a anunțat că serviciile, chiar dacă sunt validate în sistem cu întârziere – avem limită de 72 de ore pentru validare – vor fi luate în calcul. Am reușit să validăm servicii sâmbătă, dar luni-marți sunt cu erori. Însă CNAS a anunțat că le va lua în calcul, chiar dacă nu au fost validate cu cardul.”

El subliniază că „ce s-a întâmplat săptămâna trecută e un mare semnal de alarmă: e prima dată când pică complet. Și nu știu în ce măsură mai rezistă.”

Nefuncționarea îndelungată a platformei informatice a provocat proteste ale medicilor: spre exemplu, în Timiș, medicii de familie au consultat, vinerea trecută, doar urgențele.

Cabinetele medicale au și soft-uri proprii, dar nu pot verifica dacă pacienții sunt sau nu asigurați

Din cauza istoricului de nefuncționare frecventă a sistemului informatic încă de la începuturile lui, majoritatea cabinetelor medicale au achiziționat soft-uri private, dedicat cabinetului, pentru care plătesc abonament lunar. „Iar acest soft face și export pentru SIUI – Sistemul Informatic al Asigurărilor de Sănătate”, mai spune Gindrovel Dumitra, în dialogul cu HotNews.

„În felul acesta am putut să lucrăm off line, urmând ca aceste servicii să le raportăm atunci când sistemul este disponibil”, explică medicul. Dar „săptămâna trecută nu am putut deloc, am validat în weekend. Aseară am putut să validez serviciile oferite ieri, acum nu mai pot.”

„Dacă asta e o problemă rezolvabilă, cea mai mare problemă pe care o avem este cea a răspunderii în privința calității de asigurat a pacientului. Nu se poate verifica”, mai spune el.

CNAS: Persoanele asigurate beneficiază de servicii medicale fără validarea cardului

Casa Națională de Asigurări de Sănătate a transmis că persoanele asigurate beneficiază de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale de care au nevoie, în regim off-line, fără validarea cardului național de asigurări de sănătate, pe perioada de indisponibilitate a PIAS (Platforma informatică a asigurărilor de sănătate).

„Potrivit dispozițiilor legale, în situaţia producerii unor întreruperi în funcţionarea PIAS, constatate şi comunicate de CNAS prin publicare pe site-ul propriu, serviciile medicale, medicamentele şi dispozitivele medicale se acordă în regim off-line. În data de 7 februarie 2025 pe site-ul www.cnas.ro a fost publicat un anunț privind transmiterea în PIAS de către furnizorii de servicii medicale/medicamente/materiale sanitare specifice/dispozitive medicale a activității efectuate în regim off-line pe perioada indisponibilității platformei informatice, precum și a celei care ar fi trebuit raportată în perioada respectivă”, arăta Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În plus, echipa CNAS anunța că derulează „în mod susținut activități specifice pentru remedierea disfuncționalităților” și că „își cere scuze pentru inconveniente atât asiguraților, cât și furnizorilor de servicii medicale”.

CNAS promite că va avea o nouă platformă informatică în 2026: va costa 100 de milioane de euro

România ar urma să aibă o nouă platformă informatică a asigurărilor de sănătate ce ar urma să fie funcțională în anul 2026, anunța, în vara trecută, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Valeria Herdea, conferință de presă.

Noua platformă ar urma să cuprindă tot ceea ce conține în prezent, dar și noutăți: spre exemplu, va conține prescripție electronică, iar un cetățean român își va putea lua rețeta online de oriunde din Europa, promitea atunci șefa CNAS.

Ministerul Sănătății anunța, în urmă cu un an, că a aprobat finanțarea pentru digitalizarea PIAS – platforma informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate – care include elemente importante de securitate cibernetică.

Finanțarea inițială de 70 de milioane de euro a fost majorată la 100 de milioane de euro fără TVA, exclusiv pentru digitalizarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și optimizarea Platformei Informatice pentru Asigurările din Sănătate (PIAS), anunța atunci Ministerul Sănătății.

Data limită până la care sistemul asigurărilor de sănătate ar trebui transformat digital este trimestrul 3 al anului 2025, mai spune instituția condusă de Alexandru Rafila.

Finanțarea provine din Componenta 7 din PNRR – digitalizarea sănătății.