Cum a folosit Ucraina experiența jocurilor video pentru a crea un sistem care produce numeroase victime pe front

Membri ai armatei ucrainene testează o dronă folosită pentru a se proteja împotriva atacurilor cu drone rusești. Credit line: Ed JONES / AFP / Profimedia

Un sistem de atac cu drone, asemănător unui joc video pe calculator, a devenit „viral” în rândul unităților militare ucrainene și este extins acum la operațiuni de recunoaștere, artilerie și logistică, a declarat vicepremierul Mykhailo Fedorov, pentru The Guardian.

Echipele de drone care concurează pentru puncte în cadrul „Sistemului de bonusuri al Armatei Dronelor” au ucis sau rănit 18.000 de soldați ruși în luna septembrie, iar în prezent 400 de unități de drone participă la competiție, față de 95 în august, au declarat oficialii ucraineni.

Sistemul, lansat acum mai bine de un an, răsplătește soldații care realizează lovituri cu puncte care pot fi schimbate pentru a cumpăra mai multe arme într-un magazin online tip „Amazon pentru război” numit Brave1, plin cu peste 100 de modele diferite de drone, vehicule autonome și alte materiale de război pentru drone.

„A devenit cu adevărat popular printre unități”, a spus Fedorov, referindu-se la sistemul care a devenit un exemplu elocvent al automatizării tot mai mari a războiului.

„Toate forțele de apărare îl cunosc și există o competiție pentru puncte, pentru a obține aceste drone, sisteme de război electronic și alte lucruri care să-i ajute în lupte. Cu cât omori mai mulți infanteriști, cu atât primești mai multe drone pentru a ucide și mai mulți infanteriști”, a adăugat el.

Punctele primite în funcție de ținte

Uciderea unui operator de drone inamice aduce 25 de puncte, iar utilizarea unei drone pentru capturarea unui soldat rus aduce 120 de puncte.

Punctele sunt stabilite de cabinetul ucrainean, dar Fedorov a declarat că acum sunt „destul de lipsiți de emoție” atunci când pun preț pe viețile omenești.

„Suntem în război de patru ani și este greu. Căutăm doar modalități de a fi mai eficienți. Ne gândim la asta ca parte din munca noastră de zi cu zi. Este puțină sau deloc reflecție emoțională. Se simte ca muncă tehnică. Pentru că, dacă nu oprești inamicul, el îți va ucide militarii și, după ce militarii sunt morți, va veni într-un oraș și va cuceri, distruge și ucide civili”, a spus Federov.

Operatorii de drone ucraineni sunt poziționați uneori la doar 250 de metri de linia frontului și alteori la 3 km distanță, unde stau ascunși în fața ecranelor calculatoarelor dirijând lovituri, uneori cu controlere de joc video.

Rusia ar putea face la fel

Numărul victimelor ruse în septembrie este dublu față de cel din octombrie anul trecut, în parte pentru că guvernul ucainean a dublat recompensele pentru uciderea infanteriștilor ruși de la șase la 12 puncte, reflectând schimbarea priorităților pe câmpul de luptă.

Serviciile de informații ucrainene sugerează că Rusia ar putea dezvolta propriul sistem gamificat pentru a concura, a spus Fedorov. Ucraina extinde abordarea „puncte pentru ucideri” la unitățile de artilerie, acordând puncte care pot fi folosite pentru a cumpăra arme noi.

Unităților de recunoaștere li se acordă, de asemenea, puncte pentru identificarea țintelor inamice, iar echipele de logistică au început să câștige puncte pentru utilizarea vehiculelor autonome în locul oamenilor pentru reaprovizionarea liniilor de frontul.

Fedorov a dezvăluit că armata ucraineană stimulează, de asemenea, utilizarea dronelor parțial controlate de inteligență artificială, care recomandă selecția țintelor și controlează ultimele momente ale traiectoriei unei drone pentru a crește precizia loviturilor.

Unitățile de recunoaștere primesc puncte pentru ceea ce numesc „Uber targeting”.

„Practic, plasezi indicatoare pe hartă așa cum te-ai plasa pe harta Uber pentru un taxi, dar în loc de taxi, o dronă dintr-o altă unitate lovește ținta”, a explicat el.