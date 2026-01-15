Primele declarații de politică externă ale lui Putin din acest an / Trei subiecte importante au rămas în afara discursului

RUSIA, MOSCOVA – 19 DECEMBRIE 2025: Președintele Vladimir Putin ține conferința de presă de sfârșit de an, transmisă în direct la televiziune, la Gostiny Dvor. FOTO: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin a spus joi, în primele sale declarații publice din acest an pe teme de politică externă, că situația internațională s-a deteriorat și că lumea a devenit mai periculoasă, însă nu a făcut nicio referire la situația din Venezuela, Iran sau Groenlanda, notează Reuters.

Putin nu a comentat public până acum răsturnarea de la putere a președintelui venezuelean Nicolas Maduro de către Statele Unite, protestele din Iran sau amenințările lansate de președintele american Donald Trump la adresa Groenlandei.

„Situația de pe scena internațională se înrăutățește tot mai mult – nu cred că cineva ar putea contesta acest lucru – conflictele vechi se intensifică, iar noi focare grave de tensiune apar”, a spus Putin, zâmbind.

„Auzim un monolog din partea celor care, invocând dreptul forței, consideră legitim să-și impună voința, să dea lecții altora și să emită ordine”, a afirmat Putin. „Rusia este sincer angajată în favoarea idealurilor unei lumi multipolare.”

Liderul de la Kremlin a cerut reluarea discuțiilor privind propunerile Rusiei pentru o nouă arhitectură de securitate în Europa.

„Sperăm că recunoașterea acestei necesități va veni mai devreme sau mai târziu. Până atunci, Rusia își va urmări consecvent obiectivele”, a mai spus Putin.

„De ce nu îl întrebați pe Trump”

Pe de altă parte, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a declarat joi că este inacceptabil ca Occidentul să continue să susțină că Rusia și China reprezintă o amenințare pentru Groenlanda și a afirmat că criza legată de acest teritoriu scoate la iveală standardele duble ale puterilor occidentale, care își revendică o superioritate morală.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a spus în repetate rânduri că SUA vor prelua Groenlanda, argumentând că, dacă nu o vor face, Rusia și China o vor face, și că Statele Unite nu își doresc astfel de vecini.

După amenințările lansate de Trump, lideri din Europa Occidentală au afirmat în mod repetat, fără a prezenta dovezi concrete, că Rusia și China ar avea intenții asupra Groenlandei, folosind acest argument pentru a susține că NATO trebuie să apere Arctica de Moscova și Beijing.

„Mai întâi au inventat ideea că ar exista niște agresori, iar apoi au spus că sunt gata să protejeze pe cineva de acești agresori”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, referindu-se la acțiunile Occidentului în legătură cu Groenlanda.

„Nici Rusia, nici China nu au anunțat vreun astfel de plan”, a spus ea, adăugând că nu au fost prezentate fapte care să susțină afirmația potrivit căreia Rusia și China ar amenința Groenlanda.

Întrebată direct de Reuters dacă Rusia are intenții asupra Groenlandei, Zaharova a răspuns: „De ce nu îl întrebați pe Trump?”.

„Nu există fapte care să indice planuri agresive ale Rusiei și Chinei și nici nu pot exista”, a spus Zaharova.

China a cerut luni Statelor Unite să nu folosească alte țări drept pretext pentru a-și urmări propriile interese și a declarat că activitățile Chinei în Arctica au ca scop promovarea păcii, stabilității și dezvoltării durabile în regiune.

Situația actuală, a mai spus Zaharova, „demonstrează cu o claritate deosebită inconsecvența așa-numitei «ordini mondiale bazate pe reguli» pe care Occidentul încearcă să o construiască”.