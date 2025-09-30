Sławomir Sierakowski, Impact CEE: “Vrem să unim lumea businessului cu psihologia, arta, mediul academic și lumea sportului”

Pe 17–18 septembrie, Bucureștiul a găzduit a doua ediție Impact Bucharest, conferința care aduce pe aceeași scenă lideri de business, inovatori, sportivi, creatori și influenceri, uniți de aceeași întrebare: cum putem lăsa un impact pozitiv în lume? Evenimentul reunește sute de participanți și zeci de speakeri din domenii diferite, de la tehnologie și finanțe la educație, sport și cultură.

Seria People of Impact realizată de HotNews aduce în prim-plan vocile celor care schimbă industrii și comunități. Printre ele se numără și Sławomir Sierakowski, președinte al Program Board-ului Impact CEE, unul dintre arhitecții celei mai mari conferințe de inovație și leadership din Europa Centrală și de Est, pe care a adus-o și în România.

Pentru el, momentele definitorii sunt cele care adună la un loc elite intelectuale globale. „De exemplu, în mai am avut, printre foarte, foarte multe evenimente, un dineu care s-a desfășurat în paralel cu dineul cu Barack Obama, dar era un dineu pentru 30 de vizionari celebri internațional, printre care Francis Fukuyama, Timothy Snyder și mulți alți invitați care sunt, într-adevăr, intelectuali de clasă mondială.

Misiunea Impact este să scoată oamenii din tipare. „Să unim lumea businessului cu psihologia, arta (inclusiv arta vizuală, teatrul, literatura), dar și cu mediul academic și jurnaliștii. E vorba despre a-i împinge pe oameni să iasă din bulă: în felul în care gândesc, în felul în care scriu, în felul în care organizează lucrurile. Aceasta este misiunea noastră. Și aș spune că e un fel de iluminism care pătrunde în mediul de business și, de fapt, în toate domeniile pe care le-am menționat.”

Privind spre viitor, Sierakowski vede Bucureștiul crescând până la nivelul Impact Polonia. „Sper ca ediția de la București să ajungă la nivelul ediției din Polonia. Și cred că, după numărul de participanți și speakeri, Impact este acum cea mai mare conferință din Europa.” În Polonia, evenimentul adună 8.000 de participanți și 700 de speakeri. „Aici avem aproximativ 200 de speakeri și 3.000 de participanți, dar suntem în plină dezvoltare și suntem foarte, foarte bucuroși că ne aflăm în România.”

Întrebat despre speakerii care l-au marcat, el spune: „Este foarte greu să aleg un singur speaker care să fi avut un impact atât de mare asupra mea. Dar suntem întotdeauna foarte bucuroși când îl avem la conferință pe Martin Wolf de la Financial Times, care este papa economiei, cel mai mare gânditor economic fără premiu Nobel, pentru că poate, doar printr-o singură rubrică, să scadă prețul oricărei companii din lume.”

Lecția finală ține de energie și curaj. „Am observat că alte conferințe ne urmează exemplul. Și noi, la rândul nostru, am urmat exemplele celor dinaintea noastră, precum Conferința de Securitate de la München sau Davos. Dar aș spune că suntem mult mai tineri, dar și mult mai… știți cum, chiar dacă avem o rezonanță mai mică în Europa sau în lume, cred că la noi există mult mai multă energie.”

Un material susținut de Impact Bucharest