Slovacia amenință Ucraina cu represalii dacă nu reia livrările de petrol rusesc prin conducta Drujba

Prim-ministrul slovac Robert Fico a declarat miercuri stare de urgenţă în materie de aprovizionare cu petrol din cauza întreruperii livrărilor ruseşti prin oleductul Drujba şi a ameninţat Ucraina cu măsuri de retorsiune dacă situaţia persistă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Ţara a decis să scoată din rezerve 250.000 de tone din rezervele sale de urgenţă din cauza situaţiei, a declarat el în cadrul unui briefing de presă.

Potrivit autorităţilor ucrainene, oleoductul Drujba, care tranzitează teritoriul său înainte de a livra petrol Slovaciei şi Ungariei, a fost avariat de lovituri ruseşti la sfârşitul lunii ianuarie la Brodî.

Însă Fico, citând rapoarte ale serviciilor secrete slovace, a afirmat miercuri că lucrările de reparaţie sunt încheiate, acuzând guvernul ucrainean că nu reia livrările pentru a exercita „un şantaj” asupra Ungariei, ostilă aderării Ucrainei la Uniunea Europeană.

Fico a ameninţat că va pune capăt cooperării în materie de furnizare de electricitate Ucrainei atunci când alimentarea cu curent electric e tăiată din cauza loviturile ruseşti dacă situaţia persistă. „Dacă preşedintele (Volodimir Zelenski) estimează că aceste livrări nu au sens, putem decide să ne retragem din acest acord de livrări de electricitate”, a spus el.

Slovacia cere explicații oficiale de la Kiev

Ambasadorul slovac în Ucraina a prezentat o notă oficială pentru a cere o explicaţie privind suspendarea livrărilor de petrol, a adăugat Robert Fico, care şi-a anunţat intenţia de a sesiza Comisia Europeană pentru ca aceasta să examineze situaţia.

Prim-ministrul ungar Viktor Orban a acuzat la rândul său Ucraina de şantaj, pentru a forţa Ungaria „să se alăture coaliţiei de ţări europene pro-război”, într-o postare pe Facebook de miercuri.

Ţara sa şi Slovacia au anunţat că au cerut Croaţiei să permită transportul de petrol rusesc prin oleoductul Adria. „Dar există două probleme”, a declarat Fico miercuri. „Nu am testat niciodată capacitatea sa deplină” şi preţul pe tona de petrol la 100 km de transport va fi de cinci euro, adică de cinci ori mai mult decât prin Drujba.

Întrebată marţi referitor la solicitarea de a utliza Drujba, Comisia Europeană a afirmat că rămâne „în contact cu toate părţile implicate” şi că este gata „să convoace o reuniune a Grupului de coordonare pentru petrol de urgenţă”, estimând în acelaşi timp că „nu există riscuri pe termen scurt pentru securitatea sau aprovizionarea” Ungariei şi Slovaciei, care „dispun de rezerve de urgenţă pentru 90 de zile”.