Snoop: Datele românilor ajung în posesia guvernului Federației Ruse, prin intermediul unor adrese online din Novosibirsk. Jurnaliștii de investigație au decodat rețeaua AdNow

Timp de cinci luni, jurnalistul Victor Ilie a urmărit peste o sută de mii de reclame difuzate pe 131 de site-uri din Europa de Est. După ce a decodat mecanismele ascunse ale reclamelor, a găsit o rețea de companii rusești cu adrese în sudul Siberiei.

Site-ul independent Snoop a publicat miercuri un articol intitulat „Pirații digitali ai Kremlinului”.

Investigația arată ce date sunt colectate despre români, cine ajunge să le primească și de ce reclamele afișate pe site-uri cu conținut conspiraționist și extremist sunt printre cele mai puternice din nodurile aceastei rețele.

Conform legislației și practicii din Federația Rusă, orice informație de pe serverele de acolo pate fi accesată de guvern.

Ce se află în spatele reclamelor pe care dai click

Plecând de la reclamele livrate pe Facebook și pe site-uri românești, precum RTV, Realitatea TV, romaniinostri[.]ro, desteptarea[.]ro și sute de alte platforme, jurnaliștii Snoop descriu felul în care infrastructura de publicitate AdNow colectează datele a milioane de români.

Reclamele AdNow apar la finalul materialelor și nu sunt livrate prin Google Ads, ci prin propria aplicație a AdNow. Unele reclame promit vindecarea de boli, creșterea potenței sau îmbogățirea rapidă. În realitatea, odată ce dai click pe ele, datele tale pot ajunge într-o rețea la care are acces statul rus.

Captură de pe site-ul România TV

Ce spune Snoop că a făcut

Site-ul de investigații Snoop susține că „Am construit un soft care ne-a permis să urmărim banii de la ruși care au ajuns, în ultimele luni, la site-uri din Europa de Est, inclusiv în România, și am monitorizat metodele pe care le folosesc pentru a ne colecta datele și a le trimite în Novosibirsk, Rusia”.

„Rușii nu se ascund deloc. Unele reclame au în codul lor comentarii în rusă de la programatorii din Novosibirsk. Își lasă unii altora instrucțiuni de folosire a codului prin care targetează cei mai vulnerabili utilizatori de internet”, scrie în ancheta publicată miercuri de Snoop.

În unele cazuri, miza nu se oprește la colectarea datelor. După ce sunt clasificați și identificați în funcție de interesele sau vulnerabilitățile lor, utilizatorii sunt redirecționați către scheme de fraudă financiară. Astfel de escrocherii au devenit tot mai sofisticate și mai greu de recunoscut, arată rapoartele anuale ale Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și datele internaționale ale Interpol.

În cazul AdNow, înainte să fie fraudate, victimele trimit în Rusia, fără voia lor, informații despre profilul lor psihologic, orientarea politică, interesul pentru conspirații și astrologie. După ce utilizatorii care consumă conținut conspiraționist dau click pe o reclamă la un produs care „vindecă”, de pildă, diabetul, șansa de reușită a atacatorului este uriașă.

Cine e în spatele AdNow

AdNow este o rețea de publicitate cu origini rusești și legături cu oameni apropiați de sistemul politic de la Moscova. Fondatoarea Yulia Serebryanskaya a lucrat pentru Rusia Unită și în campaniile electorale ale lui Vladimir Putin și Dmitri Medvedev.

Firma prin care banii AdNow ajungeau anterior în România a fost controlată de Stanislav Fesenko, fiul unui ofițer de rang înalt din Ministerul rus al Apărării.

În 2024 și 2025, Snoop a publicat două investigații, Strategia cu bani rusești și Pe urmele banilor din reclamele rusești, care au fost subiectul discursurilor președintelui Nicușor Dan la Copenhaga, la Viena și în Le Monde.

Materialele au fost citate de Financial Times, Bloomberg, Le Monde și London Review of Books, în contexte de alegeri naționale.

Snoop a continuat monitorizarea printr-un soft construit de un consorțiu de publicații din Ucraina, Cehia, Armenia și Rusia, dar și cercetători din Finlanda, specializați în domeniul surselor de date deschise și dezinformării online.

Datele sunt colectate și când spui „Nu”

Investigația Snoop arată că utilizatorii care intră pe site-uri din România cu reclame și instrumente de tracking AdNow pot transmite date către infrastructura companiei și partenerii ei de publicitate chiar și atunci când refuză consimțământul pentru publicitate și tracking – notificarea GDPR.

Reclamele rusești au milioane de afișări zilnic în tot estul Europei. Apar pe site-uri de știri, de sport, în aplicații mobile, dar și pe site-uri de extremă dreapta sau conspiraționiste, care promovează nostalgii comuniste și pseudoștiință.

79 de site-uri din România

În ultimii zece ani, 79 de publicații din România au folosit reclame sau trackere AdNow, de la site-uri ale unor televiziuni naționale și publicații locale până la site-uri de clickbait și dezinformare.

Sistemul poate atribui browserului un identificator (un cod unic) și poate colecta informații tehnice care permit recunoașterea aceluiași dispozitiv pe mai multe site-uri din rețea. Astfel, compania reconstruiește treptat interesele și comportamentul online ale unui utilizator.

Datele românilor ajung pe servere din Germania și Olanda și sunt transmise mai departe către infrastructură din Rusia. Aceasta este plasată în Novosibirsk, în sudul Siberiei, relativ aproape de granița Rusiei cu Kazahstan, Mongolia și China.

Fraudele online

Pe site-urile care promovează false tratamente sau investiții ce promit câștiguri rapide, identificatorii digitali (codurile sau amprenta digitală) pot fi asociați cu date reale: nume, prenume și numere de telefon. Reclamele îi conduc pe utilizatori către pagini construite special pentru a-i convinge să ofere aceste informații.

De exemplu o reclamă cu Călin Georgescu, fostul președinte Klaus Iohannis și premierul Ilie Bolojan care „vând” o soluție de îmbogățire rapidă. Mesajele diferă în funcție de politician. Materialele sunt favorabile lui Georgescu, care spune că schema este „onestă” și i-a adus 1,3 milioane de lei. Pe de altă parte, „Bolojan își umple lacom buzunarele cu bani, în timp ce poporul flămânzește”.

Alte pagini folosesc false tombole sau „roata norocului”, programate să ofere cel mai mare discount și să împingă utilizatorul spre formularul în care își lasă datele personale.

O investigație HotNews a arătat cum aplicația de astrologie Nebula – deținută de Genesis Tech – colectează date despre români, inclusiv prin chestionare despre viața lor intimă.

Fenomenul este mult mai larg decât AdNow. Experții consultați de Snoop spun că în industria adtech sunt tranzacționate inclusiv categorii extrem de sensibile: informații despre sănătate, situație financiară, orientare politică sau religioasă și alte vulnerabilități personale.

Citește, pe Snoop, cine sunt oamenii la care ajung datele noastre, câți bani sunt în joc, ce sunt „codurile urii” și instrumentele de tracking.