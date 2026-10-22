Șoc în industria jocurilor video: Legendarul studio BioWare se închide după 31 de ani

BioWare, studioul de jocuri video din spatele unor titluri de reper precum „Mass Effect”, „Dragon Age”, „Star Wars: Knights of the Old Republic” și „Neverwinter Nights”, s-a închis, anunță BBC.

Dezvoltatorul canadian specializat în jocuri RPD a fondat în 1995 și a câștigat milioane de fani datorită poveștilor sale complexe, cu narațiuni ramificate, în care alegerile jucătorilor influențau desfășurarea evenimentelor.

Cu toate acestea, ultimele două jocuri lansate de studio nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor privind vânzările, iar Electronic Arts (EA), compania sa mamă, a anunțat că a decis să închidă studioul, în cadrul unui proces de reducere a personalului care a presupus eliminarea a 400 de locuri de muncă în întreaga companie.

Într-un comunicat propriu, BioWare, care lucra la un nou joc „Mass Effect”, le-a mulțumit jucătorilor pentru că au fost „cea mai importantă parte a poveștii” de-a lungul celor 31 de ani de existență ai studioului.

BioWare, un nume de reper în industria jocurilor video

Primul mare succes al dezvoltatorului a venit în 1998, când a lansat jocul de rol „Baldur’s Gate”, bazat pe regulile jocului „Dungeons & Dragons”.

Studioul a devenit renumit pentru calitatea jocurilor sale, iar la sfârșitul anilor 2000 a obținut succese importante cu trilogia „Mass Effect” și cu mai multe jocuri din seria „Dragon Age”.

În special, Mass Effect este considerat un joc care a avut o influență de durată asupra industriei jocurilor video, datorită narațiunii sale ambițioase și includerii relațiilor între persoane de același sex.

Pe măsură ce tendințele din industrie s-au schimbat, BioWare și-a reorientat activitatea de la jocurile pentru un singur jucător către cele multiplayer, odată cu lansarea jocului „Anthem” – un titlu care însă i-a dezamăgit atât pe fani, cât și pe critici, în 2019.

În 2024, studioul a lansat „Dragon Age: The Veilguard”, al patrulea joc din serie.

Durata îndelungată a procesului de dezvoltare a jocului a fost considerată unul dintre motivele recenziilor mixte pe care acesta le-a primit, în special din partea fanilor care urmăreau seria de mult timp și care s-au plâns că jocul nu oferea alegerile morale complexe prezente în titlurile anterioare.

Copii ale jocului „ Star Wars: The Old Republic”, FOTO: Jason DeCrow / AP / Profimedia

Vestea a șocat comunitatea jocurilor video

În ciuda eșecurilor recente ale BioWare, vestea închiderii studioului a stârnit numeroase reacții.

Actorii Jennifer Hale și Mark Meer, care au dat voce versiunilor feminine și masculine ale comandantului Shepard, personajul principal din seria „Mass Effect”, au reacționat în timpul unei transmisiuni în direct pe Instagram.

Adresându-se fanilor, Hale a spus că această comunitate, formată în jurul jocului, va contribui la menținerea vie a moștenirii sale.

„BioWare continuă să existe. Mass Effect continuă să existe. Noi continuăm să existăm”, a declarat ea.

Cei doi au încheiat transmisiunea în direct rostind celebra replică a lui Shepard: „Ar trebui să plec”.

Alte personalități din industrie și-au exprimat, de asemenea, sprijinul pentru BioWare.

Michał Nowakowski, unul dintre cei doi directori executivi ai CD Projekt Red, studioul care dezvoltă seria „The Witcher”, a declarat că BioWare a reprezentat „o parte enormă” din istoria studioului polonez, „împărtășindu-și experiența și cunoștințele” încă din perioada în care cele două companii au colaborat pentru lansarea jocului „Baldur’s Gate” în Europa de Est.

„Nu este o zi prea bună pentru industria jocurilor video”, a scris acesta.

Mesajul de adio al BioWare

Mike Gamble, director de proiect la BioWare, le-a mulțumit fanilor și colegilor pentru „mesajele de susținere adresate studioului, moștenirii sale și impactului pe care BioWare l-a avut asupra voastră”.

„Înseamnă enorm pentru noi”, a adăugat el.

Închiderea studioului are loc la câteva luni după ce EA – gigantul industriei jocurilor video responsabil pentru serii precum „EA FC”, „The Sims” și „Battlefield” – a fost cumpărat pentru 55 de miliarde de dolari de un grup de investitori condus de Arabia Saudită.

Ca parte a tranzacției, EA și-a asumat datorii în valoare de 20 de miliarde de dolari, pe care compania va trebui să le ramburseze.

Într-un mesaj adresat angajaților, publicat ulterior pe site-ul companiei, EA a declarat că și-a analizat în amănunțime activitățile și a decis să se concentreze asupra titlurilor și seriilor sale principale.

EA a spus că acest lucru înseamnă desfășurarea unui număr „mai mic de proiecte de amploare, derulate simultan, în categoria jocurilor de acțiune și aventură”, adăugând însă că se lucrează la un nou joc „Iron Man” și la un nou titlu din seria „Star Wars Jedi”.