Socialiştii lui Igor Dodon cer anchetarea Maiei Sandu pentru „trădare” după ce a spus că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), condus de fostul președinte prorus Igor Dodon, cere instituțiilor statului să o pună sub acuzare pentru trădare pe președinta Maia Sandu, după ce a afirmat într-un interviu că „dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”.

PSRM spune, într-un comunicat transmis marți, că declarațiile Maiei Sandu nu pot fi considerate opinii personale, calificându-le drept „un act deschis de trădare politică îndreptat împotriva statalităţii moldoveneşti, a Constituţiei, suveranităţii şi neutralităţii ţării”.

„De facto, Maia Sandu a recunoscut public că nu consideră Republica Moldova o valoare ce merită păstrată şi că este dispusă să susţină distrugerea acesteia. Aceasta reprezintă o trădare directă a intereselor naţionale, exprimată conştient, public şi pe o platformă străină”, acuză socialiştii moldoveni, aflaţi în opoziţie în parlamentul de la Chişinău, transmite News.ro.

PSRM cere „demisia imediată” a şefei statului și solicită Procuraturii Generale, SIS (serviciul de informaţii şi securitate) şi tuturor organelor competente „să iniţieze de urgenţă o anchetă privind posibila trădare de patrie, întrucât apelurile publice ale şefului statului la dezmembrarea ţării necesită cea mai dură evaluare juridică şi politică”.

Ce a afirmat Maia Sandu

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat în podcastul britanic „The Rest Is Politics”, realizat la sediul președinției de la Chișinău cu doi cunoscuţi jurnalişti britanici, că ar vota „DA” în cazul unui eventual referendum pe tema unirii cu România.

„Dacă s-ar organiza un referendum, aș vota pentru unirea cu România”, a declarat președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

„Vedeți ce se întâmplă în jur. Pentru o țară mică precum R. Moldova este greu să supraviețuiască, sub presiunea Rusiei, ca țară democratică și suverană”, a mai spus Maia Sandu, care a recunoscut că în acest moment nu există însă o majoritate pentru unirea cu România.

„Există însă o majoritate care sprijină integrarea în Uniunea Europeană, și acesta este țelul pe care-l urmărim. Este soluția realistă care ne poate ajuta să supraviețuim ca democrație”, a mai spus Maia Sandu.

Este pentru prima dată când lidera de la Chișinău a vorbit direct despre faptul că ar da un vot favorabil în cadrul unui referendum în care oamenii să fie chestionați privind unirea cu România.