Șofer român, reținut după accidentul în lanț cu 12 morți și zeci de răniți din Bulgaria. Ce le-a spus anchetatorilor

Un șofer de camion român a fost reținut în legătură cu accidentul în lanț de pe autostrada Tracia din Bulgaria de marți în care au murit 12 oameni și zeci au fost răniți, potrivit Novinite și Reuters. Procurorii au audiat 44 de martori și continuă să investigheze circumstanțele tragediei.

Douăsprezece persoane au murit marți în accidentul de pe autostrada din estul Bulgariei în care au fost implicate zeci de vehicule pe fondul ceții dense.

Poliția, pompierii și echipajele de ambulanță s-au deplasat de urgență la fața locului, în apropierea orașului Yambol, pe autostrada A1 care leagă capitala Sofia de orașul Burgas din estul țării.

Zi de doliu în Bulgaria după tragicul accident

Imaginile de la fața locului au arătat mașini și camioane îngrămădite pe toate cele șase benzi ale autostrăzii, multe dintre ele zdrobite, răsturnate sau ieșite de pe carosabil.

În cadrul unei conferințe de presă organizate la locul accidentului, secretarul general al Ministerului de Interne, Lyubomir Nikolov, a declarat că ceața a fost probabil cauza accidentului, care a început cu o coliziune între un autobuz și un camion la aproximativ 75 de kilometri vest de Burgas.

Unsprezece persoane au murit la fața locului, iar o altă persoană a decedat la spital, a declarat reporterilor ministrul Sănătății, Katya Ivkova.

Alte 50 de persoane rănite au fost transportate la spital, potrivit Ministerului de Interne.

Guvernatorul regional al județului Yambol, Georgi Chalakov, a declarat agenției de știri de stat bulgare BTA că au fost implicate aproximativ 50 de vehicule.

Prim-ministrul Rumen Radev a anunțat că miercuri va fi o zi de doliu în Bulgaria.

Șoferul român a fost interogat de autoritățile bulgare

Șoferul român va fi supus unor noi audieri în cadrul anchetei preliminare, a anunțat comisarul-șef Dobrin Dimitrov, șeful Direcției Regionale Yambol a Ministerului de Interne, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit BTA.

Cetățeanul român a fost deja interogat și se află în continuare în custodia poliției.

Concluziile preliminare indică faptul că vizibilitatea s-a deteriorat brusc atunci când șoferii s-au confruntat cu o ceață densă, a spus Dimitrov. Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească poziția și mișcarea camionului înmatriculat în România imediat înainte de coliziune.

„Cel mai probabil, camionul se deplasa foarte încet sau poate se încadra din banda laterală. Nu putem preciza acest lucru încă. Vor fi solicitate evaluări suplimentare ale experților prin intermediul Serviciului Național de Investigații pentru a clarifica aceste detalii”, a spus Dimitrov.

A spus că a redus viteza din cauza ceții

Informațiile inițiale indică faptul că un camion cu semiremorcă înmatriculat în România se afla în fruntea coloanei de vehicule și și-a redus viteza, scrie Novinite.

Anchetatorii nu au stabilit încă dacă șoferul a încetinit și, dacă da, cu cât, sau dacă camionul s-a oprit complet. De asemenea, aceștia examinează dacă acesta a obstrucționat carosabilul, notează publicația bulgară.

Șoferul reținut le-a spus anchetatorilor că a redus viteza din cauza ceții. Un interogatoriu mai detaliat, cu ajutorul unui interpret, a fost programat pentru ziua următoare.

Doychev a spus că o mașină care circula în spatele camionului românesc a reușit să evite coliziunea, dar un autobuz de pasageri care o urma nu a reușit. Un alt camion, care transporta cereale, a fost apoi implicat, declanșând reacția în lanț.

„O mașină circula în spatele camionului românesc; aceasta a reușit să evite coliziunea. Un autobuz de pasageri, care se afla în spatele său, nu a reușit să facă acest lucru. Apoi, un alt camion cu remorcă, care transporta cereale, a fost implicat, declanșând o reacție în lanț”, a explicat procurorul.

Niciun pasager din autobuz nu a murit, a spus Doychev. Decesele au avut loc în timpul coliziunilor ulterioare, când cei implicați nu au avut timp să reacționeze.

Un român rănit este în stare critică

Martorii au relatat că, la un moment dat, ceața a devenit extrem de densă, determinând șoferii să încetinească. Anchetatorii analizează dacă șoferii care se apropiau de locul accidentului nu s-au adaptat la condițiile meteorologice în deteriorare și au continuat să circule cu viteze prea mari.

„Este posibil ca vehiculele care au urmat să nu fi ținut cont de această schimbare a condițiilor meteorologice și, din cauza vitezei cu care circulau, să fi avut loc această reacție în lanț”, a spus Doychev. El a adăugat că unele declarații ale martorilor indicau faptul că vehiculele circulau cu viteză prea mare pentru condițiile existente.

Procurorul a declarat că este prea devreme pentru a discuta despre posibile acuzații, deoarece interogatoriile suplimentare ale martorilor și expertizele nu au fost încă finalizate.

Medicii continuă să trateze persoanele rănite în accidente, un cetățean român aflându-se în stare critică. Acesta rămâne conectat la un ventilator într-un spital din Burgas, în timp ce alți patru pacienți se află la terapie intensivă în Sliven, starea lor fiind încă considerată critică.