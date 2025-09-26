Șoferul unui microbuz înmatriculat în Ucraina a încercat să intre joi după-amiază în România pe la vama Halmeu cu 2.4 milioane de coroane cehe pe care nu le-a declarat. Asta înseamnă circa 500.000 de lei.

Potrivit unui comunicat al Poliției de frontiere, bărbatul de 39 de ani s-a prezentat în jurul orei 16.30 la punctul de frontieră, pe sensul de intrare în România. A fost supus unui control amănunțit de o echipă comună de control formată din inspectori vamali și polițiști de frontieră, folosind și echipajul canin de serviciu.

Imediat aceștia au descoperit în bagajul său suma de 2,4 milioane czk (coroane cehe), echivalentul a aproximativ 500.700 lei. Pentru că nu a putut justifica banii, inspectorii vamali din cadrul Biroul Vamal Halmeu au reținut întreaga sumă și au aplicat conducătorului auto o amendă în valoare de 5.000 de lei.