Șoferul care a lovit mortal o femeie și a rănit un copil pe o trecere din București a fost arestat preventiv

Tânărul care a provocat accidentul de pe șoseaua Berceni a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Sursa foto: Facebook / Ceaușescu Marin

Tânărul de 20 ani care a provocat, luni, accidentul de pe Şoseaua Berceni soldat cu moartea unei femei şi cu rănirea unui copil de doi ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este cercetat pentru ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, potrivit News.ro.

Propunerea procurorilor de arestare preventivă a fost admisă marți de magistraţii de la Judecătoria Sectorului 4. Aceșia au emis un mandat de arestare pentru 30 de zile pe numele tânărului care a produs accidentul de pe Şoseaua Berceni.

Luni după-amiază, tânărul de 20 de ani, conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a accidentat o femeie în vârstă de 35 de ani și pe fetița ei de 2 ani, care se afla în cărucior. Femeia a murit, iar fetița a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale.

În fața polițiștilor care investighează cazul, șoferul a susținut că a încercat să evite ceva ce i-a apărut brusc în faţa maşinii. „Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat tânărul, potrivit Antena 3 CNN.

Şoferul a fost testat la locul accidentului cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Ulterior, a fost dus la Institutul Naţional de Medicină Legală pentru recoltarea de probe biologice.

Accidentul, filmat cu camera de bord

Imagini filmate de camera de supraveghere de pe bordul mașinii, intrate în posesia HotNews, arată cum șoferul de 20 de ani care a produs accidentul trece de pe banda 1 pe banda 2.

El depășește în viteză două mașini înainte de lovi femeia care apare cu un cărucior dintre mașinile care staționează în coloană pe contrasens.

În urma impactului, femeia a fost proiectată în alte două autoturisme care circulau pe sensul opus. Ea a murit la fața locului, în timp ce copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Martorii au povestit că maşina avea viteză şi că a lovit în plin femeia care traversa împingând căruciorul, potrivit Observator News. Potrivit măsurătorilor făcute la fața locului de către polițiști, căruciorul în care se afla fetița de doi ani a femeii a fost aruncat la 40 de metri distanţă.