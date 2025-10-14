Care este starea fetiței de 2 ani a femeii lovite mortal pe trecerea de pietoni din București. Șoferul a fost reținut

Șoferul în vârstă de 20 de ani care a accidentat mortal, luni după-amiază, o femeie pe Șoseaua Berceni din Sectorul 4 al Capitalei și a rănit-o grav pe fetița acesteia, de aproximativ doi ani, a fost reținut.

„În urma probatoriului administrat de către polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere în cazul privind accidentul rutier produs la data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, pe Șos. Berceni din Sectorul 4, soldat cu decesul unei persoane și rănirea gravă a unui minor, conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală”, a transmis marți Brigada Rutieră, citată de Agerpres.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Ce au surprins camerele de supraveghere

Luni după-amiază, un tânăr de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Șoseaua Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a accidentat o femeie în vârstă de 35 de ani și pe fetița ei de 2 ani, care se afla în cărucior.

Imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au confirmat că femeia traversa regulamentar, potrivit Antena 3 CNN.

În urma impactului, femeia a fost proiectată în alte doi autoturisme care circulau pe sensul opus. Mama a murit, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a susținut în fața poliţiştilor că a încercat să evite ceva ce i-a apărut brusc în faţa maşinii. „Am pus frână, dar nu s-a mai oprit maşina”, a declarat tânărul.

Care este starea de sănătate a fetiței

Fetița a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Starea ei este stabilă și se află în afara oricărui pericol, au transmis medicii, citați de Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, tânărul de 20 de ani este cunoscut drept un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Conform sursei citate, în iulie 2025, tânărul a rămas fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.