Soldat american, arestat sub acuzația de spionaj în favoarea Moscovei. Este acuzat că a încercat să împărtășească Rusiei date sensibile

Un soldat american în serviciu activ a fost arestat și acuzat de infracțiuni legate de spionaj după ce a încercat să împărtășească informații sensibile despre tancurile Abrams cu Rusia, a anunțat miercuri Departamentul de Justiție, citat de Kyiv Independent.

Taylor Adam Lee, în vârstă de 22 de ani, din El Paso, Texas, este acuzat că în luna iunie a transmis informații tehnice despre tancul M1A2 Abrams unei persoane despre care știa că este ofițer al serviciilor secrete ruse, în schimbul cetățeniei ruse.

Lee, care deține autorizație de acces la informații strict secrete în cadrul armatei americane, a scris pe rețelele de socializare că era dispus să „se ofere voluntar pentru a ajuta Federația Rusă în orice mod posibil, odată ajuns acolo”.

Procurorii susțin că Lee a livrat o piesă de hardware pentru tanc la un depozit din Texas, încheind acțiunea prin trimiterea mesajului „Misiune îndeplinită” persoanei pe care o credea ofițer al serviciilor secrete ruse. Într-o întâlnire separată, în iulie, Lee a furnizat persoanei respective un card SD conținând documente cu date tehnice controlate despre tanc, un alt vehicul blindat de luptă și operațiuni de combatere, potrivit Departamentului de Justiție.

O versiune a tancului Abrams fabricat în SUA este utilizată în prezent pe câmpul de luptă din Ucraina, motiv pentru care informațiile furnizate de Lee puteau servi unui scop mai larg pentru serviciile de informații rusești.

Într-o declarație a Departamentului Justiției, comandantul general al Comandamentului de Contrainformații al Armatei, generalul de brigadă Sean Stinchon, a afirmat că arestarea este „un semnal alarmant al amenințării grave cu care se confruntă armata SUA”.

Lee a fost acuzat de infracțiuni în temeiul Legii privind spionajul, precum și de încercarea de a exporta date tehnice controlate fără licență. CNN a raportat, citând documente judiciare, că procurorii au solicitat ca acuzatul să fie reținut fără cauțiune.

De la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, diferite țări occidentale au arestat cetățeni pentru activități de spionaj secret legate de războiul din Ucraina. Moscova și-a extins activitățile de spionaj în principal în rândul națiunilor europene, încercând să perturbe livrările de ajutoare către Ucraina.