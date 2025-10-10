Soldați americani vor fi desfășurați în Israel pentru a coordona implementarea acordului privind Gaza. „Pentru a evita haosul”

SUA vor trimite aproximativ 200 de soldați în zilele următoare în Israel, a confirmat vineri pentru postul de televiziune israelian i24News un responsabil american, scrie Agerpres.

Toți ar trebui să sosească până duminică, potrivit aceleiași surse. Misiunea lor: înființarea unui centru de coordonare pentru supervizarea eforturilor internaționale în Gaza în perioada de tranziție înaintea de instituirea unui guvern permanent în teritoriul palestinian.

Acest centru, care își va avea sediul în Israel, va avea și rolul de coordonare a acțiunilor umanitare și logistice, dar și de facilitare a comunicării între diferiți actori internaționali implicați în Gaza.

„Obiectivul este de a evita haosul, pentru ca toată lumea să poată să comunice și și lucreze împreună”, a explicat responsabilul american.

Potrivit acestei surse, pe măsură ce Forțele de apărare israeliene (IDF) se vor retrage progresiv din Fâșia Gaza, alte țări ar urma să-și desfășoare propriile contingente pentru a asigura securitatea pe teren, înainte de înființarea unei administrații stabile.

Astfel, centrul respectiv de coordonare va avea în componența sa reprezentanți ai fiecărui stat și organizație implicate în gestionarea situației postbelice în Fâșia Gaza.

Oficialul american a precizat de asemenea că acest sistem va permite monitorizarea implementării acordului de încetare a focului și verificarea respectării angajamentelor asumate de diferitele părți.

„Fără trupe americane pe teren în Gaza”

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a precizat că acest grup de 200 de militari americani, provenind din efectivele CENTCOM (Comandamentul Central al SUA) va fi responsabil de supravegherea implementării acordului de pace și de colaborarea strânsă cu forțele internaționale prezente pe teren.

Cu toate acestea, Washingtonul insistă asupra unui aspect: niciun soldat american nu va fi desfășurat în interiorul Fâșiei Gaza. „Vor exista observatori și poate drone pentru monitorizare aeriană, dar fără trupe americane pe teren în Gaza”, a subliniat oficialul citat.

Acest dispozitiv marchează o nouă etapă în implicarea directă a Statelor Unite în faza post-conflict din Gaza, în timp ce comunitatea internațională încearcă să evite un vid de securitate și să pună bazele unui viitor guvern stabil pentru teritoriul palestinian.