Soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai rapid decât cei ucraineni, afirmă Trump, după ce s-a declarat „dezamăgit” de Putin

Președintele SUA, Donald Trump, îl întâmpină pe omologul său rus, Vladimir Putin, la summitul Alaska 2025, în Anchorage, Alaska, SUA, pe 15 august 2025. FOTO: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vladimir Putin „ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide”, a declarat joi președintele american Donald Trump, după ce reporterii au instat asupra afirmației sale potrivit căreia liderul rus „l-a dezamăgit”, relatează Sky News.

„Ei bine, m-a dezamăgit”, a răspuns Trump, reafirmându-și poziția, în cadrul conferinței comune de presă cu premierul britanic Keir Starmer, la Londra, la finalul vizitei sale de stat în Regatul Unit.

„El ucide mulți oameni și pierde mai mulți oameni decât ucide, sincer, soldații ruși sunt uciși într-un ritm mai rapid decât soldații ucraineni”, a continuat liderul de la Casa Albă.

De asemenea, el a susținut încă o dată că războiul din Ucraina nu ar fi început niciodată dacă el ar fi fost președinte.

„Sunt milioane de oameni care au murit în acel război, milioane de suflete, și nu sunt soldați americani”, a adăugat Trump.

„Soldații sunt uciși într-un ritm nemaiîntâlnit de la al Doilea Război Mondial încoace. Simt că am obligația să rezolv această situație din acest motiv”, a precizat președintele american.

Apoi, Trump a reiterat ceva ce i-a spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval – că actualul conflict ar fi putut degenera într-un al treilea război mondial.

„Este un război care ar fi putut fi un al treilea război mondial și nu cred că vom ajunge acolo acum”, a declarat liderul de la Casa Albă. „Se îndrepta spre un al treilea război mondial și ce păcat ar fi fost”.

La rândul său, premierul britanic Keir Starmer a subliniat că „trebuie să exercităm o presiune suplimentară asupra lui Putin”.

„Abia după ce președintele (Trump, n.r.) a exercitat presiuni asupra lui Putin, acesta a dat semne că ar fi dispus să acționeze”, a spus Starmer.

Referindu-se la recentele atacuri asupra clădirilor guvernamentale și asupra sediului British Council din Kiev, șeful guvernului de la Londra a spus, referindu-se la Putin, că acestea „nu sunt acțiunile cuiva care dorește pacea”.

„Suntem pregătiți să preluăm inițiativa în această privință”, a adăugat Starmer, referindu-se la aliații europeni și la NATO, precum și la eforturile de a garanta orice potențial acord de pace.

Trump recunoaște că și-a supraestimat capacitatea de a opri războiul

Anterior în cursul conferinței comune de presă, Donald Trump s-a declarat dezamăgit de omologul său rus, Vladimir Putin, întrucât a crezut că va putea negocia cu acesta încheierea războiului în Ucraina, dar nu a reușit.

„Mă onorează mult să vă spun că am soluționat șapte războaie, șapte războaie de nerezolvat, războaie care nu se puteau negocia și nici soluționa”, a susținut Trump, fără a preciza la ce războaie se referă.

Conflictul din Ucraina este cel „pe care-l credeam cel mai ușor de soluționat, ținând cont de relațiile mele cu Putin, dar el m-a dezamăgit. Realmente m-a dezamăgit”, a spus Trump, citat de agențiile AFP, EFE și Agerpres.

De partea sa, premierul Starmer a cerut insistent „accentuarea presiunii” asupra lui Putin, sperând că în acest mod, prin noi sancțiuni împotriva Rusiei și creșterea ajutorului militar pentru Ucraina, liderul rus va opri războiul și își va retrage trupele din această țară.

„Dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage”

Trump a considerat la rândul său că o scădere a prețului petrolului pe piața internațională ar forța Rusia să înceteze războiul, întrucât nu și-ar mai putea finanța armata. „Este foarte simplu: dacă prețul petrolului scade, Putin se va retrage. Nu va avea altă opțiune”, a mai spus președintele american.

El le-a cerut duminică țărilor europene să înăsprească sancțiunile împotriva Rusiei și de asemenea și-a reiterat solicitarea anterioară adresată acestor țări de a înceta complet cumpărarea de petrol rusesc, ca măsură de presiune contra Moscovei.

Mai mult, Trump le-a transmis sâmbătă statelor membre în NATO o scrisoare prin care le avertizează că Statele Unite nu vor impune Rusiei noi sancțiuni atât timp cât unele dintre aceste state continuă să cumpere petrol rusesc.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după un summit avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul și aliații săi europeni sunt preocupați de garanțiile de securitate pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfășurare de trupe din țările NATO ca garanție de securitate pentru Ucraina, iar aliații europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.