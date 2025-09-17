Soluție financiară cu impact real. Pluxee Cashback, aplicația care transformă fiecare plată într-o sursă de economisire

Gestionarea eficientă a bugetului personal presupune adoptarea unor soluții digitale care să maximizeze avantajele instrumentelor de plată utilizate zilnic. Pe măsură ce tehnologia evoluează, apar noi oportunități de a-ți valorifica în mod inteligent fiecare tranzacție, bucurându-te de flexibilitate și de confort. Astfel de oportunități sunt oferite de Pluxee Cashback, prima aplicație din România prin care utilizatorii economisesc o parte din valoarea achizițiilor făcute atât cu cardurile de beneficii extrasalariale, cât și cu cardurile bancare personale.

Pluxee, partenerul global pentru beneficii extrasalariale și soluții pentru creșterea implicării angajaților, pune la dispoziția utilizatorilor, prin aplicația Pluxee Cashback, o soluție ușoară și rapidă de creștere a puterii de cumpărare prin smart shopping. Indiferent de metoda de plată aleasă – cardurile de beneficii extrasalariale Pluxee Gusto, Cadou, Cultura și Turist sau cardurile bancare personale – folosind Pluxee Cashback utilizatorii pot recupera până la 10% din valoarea fiecărei achiziții realizate.

„Aplicația Pluxee Cashback reflectă un principiu esențial în viziunea noastră, acela că beneficiile extrasalariale trebuie să fie relevante, accesibile și cuantificabile pentru fiecare utilizator. Pluxee Cashback este un pas firesc în direcția construirii unui ecosistem digital orientat către eficiență și creșterea puterii de cumpărare. Această funcționalitate răspunde concret așteptărilor celor care caută transparență și valoare adăugată în modul în care își gestionează bugetul personal. Faptul că în Pluxee Cashback sunt integrate atât cardurile de beneficii extrasalariale, cât și cele bancare, ne plasează într-o poziție unică în piață și ne consolidează rolul de partener strategic în susținerea unui comportament de consum mai conștient și mai bine informat al angajaților companiilor”, a declarat Silviu Ștefan, Director Merchants and Partners, Pluxee România.

Promoțiile de care beneficiază utilizatorii Pluxee Cashback

În aplicația Pluxee Cashback sunt disponibile peste 750 de oferte*, atât din magazine fizice cât și online, pentru produse și servicii ce răspund unei game variate de nevoi, de la cumpărăturile la supermarket și prânzurile în oraș, până la achizițiile sezoniere precum cadourile sau vacanțele, cu două opțiuni de cashback: Fast Cashback, pentru cardurile Pluxee, și e-Cashback, pentru orice card bancar.

În secțiunea Pluxee Fast Cashback, utilizatorii cardurilor Pluxee pot beneficia de promoțiile unor branduri de Fashion sau Health & Beauty cu cashback până la 8% la comercianți precum: LC Waikiki, Lensa și Farmec.

Sunt disponibile și promoții oferite de comercianți parteneri din sectorul Home & Garden, precum Tefal – până la maximum 5% cashback și Nobila Casa – până la maximum 6% cashback.

Branduri din domeniile Food & Drink și Groceries oferă, de asemenea, cashback utilizatorilor de carduri Pluxee: Stradale – până la 6% cashback, Gelateria La Romana – până la 8% cashback, Domino’s Pizza – până la 10% cashbak, Sezamo.ro – până la 10% cashback, Bringo – până la 9% cashback și Annabella – până la 6% cashback.

Pasionații de tehnologie au oportunitatea de recupera până la 8% din valoarea tranzacțiilor cu partenerul tech iSTYLE.

Printre partenerii Pluxee Cashback se numără și portalul de rezervări turistice Direct Booking, oferind până la 5% cashback, precum și compania hotelieră Turism Felix, cu până la 3% cashback și DirectBooking/Silver Mountain, cu până la 5% cashback.

Ofertele Fast Cashback nu necesită activare. În schimb, promoțiile online din secțiunea Pluxee e-Cashback sunt disponibile doar după ce utilizatorii Pluxee accesează din aplicație link-ul prin care sunt promovate ofertele, și, în cadrul aceleiași sesiuni, realizează plata în lei cu cardul bancar în maximum 30 de minute.

De asemenea, utilizatorii pot economisi tot prin e-Cashback până la 6% din valoarea cumpărăturilor din magazinele de jucării Noriel.

Soluție de economisire pentru utilizatori, motor de creștere pentru comercianți

Aplicația Pluxee Cashback a fost lansată în decembrie 2024, iar în primele șase luni a fost descărcată de peste 100.000 de utilizatori. Prin acest program inovator, utilizatorii au recuperat până acum peste 165.000 de lei sub formă de cashback.

Pluxee Cashback nu este doar un instrument care susține puterea de cumpărare a utilizatorilor, ci reprezintă, în egală măsură, un motor de creștere pentru comercianții parteneri, în primele șase luni ale programului, aceștia înregistrând vânzări care au depășit 3 milioane de lei.

Parte din pachetul de beneficii extrasalariale Pluxee, oferite angajaților de către companiile din România, aplicația Pluxee Cashback transformă fiecare plată într-o oportunitate reală de a face economii, fără efort suplimentar, ajutându-i, în același timp, pe angajatori să devină mai atractivi și mai competitivi în procesele de recrutare și de retenție a membrilor echipelor.

* Ofertele menționate sunt supuse unor termeni și condiții specifice, conform criteriilor de eligibilitate.

