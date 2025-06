Soluții pentru infertilitatea bărbaților. Dr. Sebastian Voinea, urolog, specializat în uroandrologie: „Faptul că pornești de la zero spermatozoizi și reușești să ajuți un bărbat să conceapă natural este extraordinar”

Chirurgia reproductivă masculină este o specializare și delicată, dar și spectaculoasă. Și nu este singura pe care dr. Sebastin Voinea o are. Însă, uroandrologia – care se ocupă mai ales de partea de fertilitate a bărbatului și de funcția sexuală – îi place cel mai mult. Poate și pentru că a avut șansa să fie instruit și ajutat de profesori de top atât la nivel național, cât și internațional. Infertilitatea masculină este o problemă de sănătate care poate apărea la orice vârstă, iar cazurile dificile sunt cele mai interesante, subliniază dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog în cadrul Rețelei de Sănătate Regina Maria.

Unul dintre mentorii care l-au format pe dr. Sebastian Voinea, medic primar urolog, coordonatorul Centrului de infertilitate de la Regina Maria din București, este prof. dr. Ioanel Sinescu, unul dintre cei mai cunoscuți medici urologi din România, academician, fost rector al Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

„Urologia este o specialitate foarte frumoasă și foarte interesantă. Pentru că există o îmbinare între tratamentul medicamentos și cel chirurgical. Sunt tot felul de proceduri minim invazive, pentru litiază renală, de exemplu. Sau tot felul de proceduri reconstructive despre care nici nu-ți închipuiai că există. Eu mi-am făcut rezidențiatul la Spitalul Clinic Fundeni. După ce am ajuns medic specialist urolog profesorul Sinescu – unul dintre mentorii mei – m-a sfătuit și m-a ajutat în același timp să mă specializez în subramura urologiei care se numește Uroandrologie. Și care se ocupă mai ales de partea de fertilitate a bărbatului și de funcția sexuală”, mărturisește dr. Voinea.

Dr. Sebastian Voinea este medic primar urolog în cadrul Rețelei Private de Sănătate Regina Maria

Pregătit și de profesori de top din afară

După pregătirea de la Fundeni, dr. Sebastian Voinea a ajuns, în 2007, în Olanda, unde a fost instruit de doi profesori olandezi, specializați în Uroandrologie. De la aceștia a învățat să facă intervenții de microchirurgie pe care le-a și realizat odată întors în România. „După ce m-am întors din Olanda, m-am decis să fac microchirugie. L-am rugat pe profesorul Dohle să mă ajute. A venit în România și am operat o săptămână împreună. Am operat atunci împreună primele cazuri de varicocelectomie microchirurgicală subinghinală și primele cazuri de reconstrucție a căii spermatice. Am rămas în strânsă legătură cu el. Mi-a spus că pot să-l sun oricând și să-l întreb orice. Ușor-ușor am început să cresc în domeniul acesta microchirugical”, adaugă dr. Voinea detalii despre parcursul său profesional.

„În 2011, când am ajuns prima oară în America, profesorul Goldstein mi-a spus: «Sebastian, ești foarte tânăr și este foarte important să te focusezi pe ceva dacă vrei să evoluezi și să ai rezultate. Pentru că dacă vei încerca să faci de toate vei ajunge să fii bun, dar nu excepțional într-un anumit domeniu:». Ei au acolo, la Centrul de Medicină Reproductivă Masculină și Microchirurgie Weill Cornel Medical College, un laborator extraordinar în care aceleași intervenții pe care le poți face la om le poți face pe testiculul de cobai. Bineînțeles că structurile au o dimensiune semnificativ mai mică și dacă reușești să faci o intervenție reconstructivă pe un testicul de cobai, pe acele tuburi foarte fine, atunci vei avea succes la om”, mai spune dr. Sebastian Voinea.

Tot atunci a învățat medicul Voinea și procedura de «no-scalpel vasectomy»: „Și, de asemenea, am văzut primele mele cazuri de microTESE. Microsurgical testicular sperm extraction – microTESE – este o procedură, la rândul ei revoluționară, prin care bărbații care nu ejaculează spermatozoizi din cauza insuficienței testiculare, numită medical azoospermie non-obstructivă, pot fi supuși unei intervenții chirurgicale în care să se găsească și să se recolteze spermatozoizi, chiar dacă ei sunt foarte puțini sau doar într-un anumit loc”.

În cadrul intervenției, mai spune dr. Voinea, se folosește un microscop de putere foarte mare – care să mărească de 36 de ori – „pentru a găsi acei tubuli care conțin spermatozoizi. Se recoltează țesut din testicul – un țesut de dimensiune foarte mică, abia vizibilă cu ochiul liber – în care există șansa de a avea spermatozoizi. Ei sunt identificați apoi în laborator și se poate face imediat fertilizare in vitro. Se pot și congela, dar este de preferat să fie folosiți proaspeți”, ne-a mai explicat dr. Sebastian Voinea.

„Faptul că pornești de la zero spermatozoizi și reușești să ajuți un bărbat să conceapă natural este extraordinar”

Partea de specialitate care îi place cel mai mult medicului Sebastian Voinea și pe care acesta o consideră cea mai spectaculoasă din chirurgia reproductivă masculină este cea a cazurilor de pacienți care au azoospermie – adică zero spermatozoizi – dar cauza este obstrucția: „Calea de eliminare a spermei este blocată. De obicei, este blocată foarte aproape de testicul, într-o structură care se numește epididim, care se află în spatele testiculului. Undeva, la ieșirea din epididim, din diverse motive, calea spermatică se poate bloca. Și practic, bărbatul produce spermatozoizi, dar, din cauza acelui blocaj, ei nu pot fi eliminați”.

Pentru acești pacienți există o procedură de reconstrucție care se numește vaso-epididimostomie termino-laterală microchirurgicală în care se realizează o legătură între vasul deferent și tubul din epididim. „Vasul deferent are 0,3 milimetri, iar tubul din epididim 0,2 milimetri. Și trebuie realizată o legătură între ele astfel încât sperma să treacă prin acea anastomoză, prin acea legătură pe care tu ai făcut-o și să ocolească practic, zona obstruată”, explică medicul androlog.

După o astfel de procedură chirurgicală, 90% din pacienți ejaculează din nou spermatozoizi și cam jumătate dintre ei ajung să conceapă natural, adaugă specialistul. „Faptul că pornești de la azoospermie, adică de la zero spermatozoizi și reușești să ajuți un bărbat să conceapă natural, este din punctul meu de vedere, un lucru extraordinar.Atunci când am o astfel de intervenție chirurgicală, fac o singură operație în ziua respectivă, pentru că implică foarte multă concentrare și răbdare. Dar rezultatele sunt pe măsură”, punctează medicul.

În microchirurgie, subliniază medicul androlog, microscopul este absolut necesar, pentru că intervențiile sunt pe căi foarte fine, foarte delicate: „Căile prin care circulă spermatozoizii au 0,1; 0,2; 0,3 milimetrii și este obligatoriu ca în timpul intervenției să folosești microscopul. Nu-ți vezi mâinile, ci doar vârful instrumentelor specifice. Operezi cu ajutorul care stă față în față cu tine și se uită și el prin oculare, la fel ca tine și vede aceleași structuri care trebuie operate”.

Peste 300 de intervenții reconstructive pentru azoospermie obstructivă

Medicul Voinea are la activ peste 300 de intervenții chirurgicale reconstructive pentru azoospermie obstructivă. Bărbații, adaugă dr. Voinea, încep să fie din ce în ce mai informați și să înțeleagă că, dacă eu am testicule de dimensiuni normale, dacă am hormonii implicați în reproducere cu nivel normal, testosteron normal, adică n-am nicio problemă, e posibil să nu ejaculez spermatozoizi. „Și încep să citească pe internet și află că s-ar putea să aibă așa ceva. Și vin și spun: «eu cred că am obstrucție. Eu cred că am o problemă de acest fel». Iar ca medic, dacă ai experiență în acest domeniu, doar în urma examenului clinic îți dai seama dacă există sau nu obstrucție. Dar, sigur că trebuie făcute și niște teste suplimentare pentru documentarea cazului”, mai spune dr. Sebastian Voinea.

O intervenție nedureroasă

Intervenția în cazurile de azoospermie obstructivă este nedureroasă, completează medicul androlog: „Gândiți-vă că este vorba despre o incizie care cuprinde doar pielea scrotului care are doi milimetri. Imediat sub pielea scrotului se află aceste structuri pe care le anastomozezi. Nu este dureroasă. Poate fi un mic disconfort, mai ales atunci când îndoi sau când apeși zona respectivă. Destul de des îmi spun asistentele care urmăresc pacienții postintervenție: «Domnule doctor, nu știu ce le faceți pacienților dvs. că nu cer calmante». Și nu cer pentru că nu au nevoie. Au un oarecare disconfort, dar nu ca la alte intervenții chirurgicale”.

De asemenea, bărbații au început să înțeleagă și că infertilitatea în cuplu poate avea cauze atât feminine, cât și masculine, în egală măsură, adaugă medicul. „Dacă tradițional se considera că femeia e responsabilă pentru infertilitatea de cuplu, acum s-a dovedit că nu e deloc așa. Și bărbații ajung destul de des să se evalueze pentru o astfel de problemă. E adevărat că, din păcate, văd și multe cupluri care ajung să facă diverse proceduri de fertilizare artificială și cu mai multe eșecuri în istoric. Eșecuri cauzate de faptul că bărbatul nu a fost investigat sau tratat corespunzător. Chiar și atunci când e vorba de o procedură de fertilizare artificială, deseori tratamentul corect al bărbatului cu probleme de fertilitate înainte de procedură face diferența între succes și insucces”, atrage atenția dr. Voinea.

Cazurile dificile sunt cele mai interesante: „Este ceva ce-ți dă putere și curaj să mergi mai departe”

Cazurile dificile soldate cu succes sunt cele care-l revigorează cel mai mult pe medic: „Este ceva ce-ți dă putere și curaj să mergi mai departe. Într-o seară târziu, îmi amintesc că mai aveam încă pacienți de consultat am primit o poză de la un fost pacient. O poză, făcută în timpul ecografiei de morfologie fetală, cu un copil care se dezvolta normal în uter. Eu îmi încurajez mereu pacienții care ajung la mine să-mi trimită în continuare vești despre ce se întâmplă cu ei. Și pe acest pacient îl operasem, la un moment dat, pentru o problemă de fertilitate. Pacientul ejacula foarte puțini spermatozoizi care nici nu puteau fi folosiți pentru proceduri de fertilizare artificială, pentru că aveau niște probleme legate de calitate. De asemenea, mai erau alte probleme legate de materialul ADN, o rată de fragmentare foarte mare”, povestește dr. Voinea.

În urma examinării pacientului, medicul și-a dat seama că, pe partea dreaptă avea un nodul care părea să se dezvolte din vasul deferent: „Adică, acela prin care circulă spermatozoizii. Pe cealaltă parte, avea o altă patologie – un varicocel – care înseamnă că venele prin care sângele se întoarce de la testicul către corp, deci venele testiculare sunt dilatate, sângele cumva stagnează în zona testiculului și îl supraîncălzește făcându-l să producă puțini spermatozoizi și de calitate slabă. Era singurul caz de acest fel pe care îl întâlnisem. I-am excizat pacientului acea formațiune, împreună cu o parte din vasul deferent. Am considerat la început că acea formațiune ar putea să fie chiar cancer, pentru că n-ai de unde să știi ce este acolo până când nu ai rezultat histopatologic”, explică medicul androlog.

După excizie, a urmat o reconstrucție pe partea dreaptă. „Adică, am unit vasul deferent cu epididimul lui, cu locul unde erau spermatozoizi. Am încercat inițial să-i fac vaso-vasostomie – adică să unesc cele două capete – dar, de la obstrucția veche el avea încă o zonă obstruată undeva în epididim. Deci, practic, avea două zone obstruate: pe de o parte, locul unde era acea formațiune și, pe de altă parte, o obstrucție secundară în epididim. Și cumva am adus vasul deferent deasupra acelei zone obstruate și am făcut vaso-epididimostomie. După care, pe partea cealaltă, i-am reparat varicocelul, adică i-am făcut ceea se numește varicocelectomie microchirurgicală subinghinală. Și acum câteva zile am primit un mesaj de la el legat de faptul că totul este bine, că soția lui este însărcinată și că totul este în regulă”, detaliază medicul androlog unul dintre cazurile pe care le consideră nu complicate, cât interesante.

Cel mai tânăr pacient pe care medicul l-a operat avea puțin peste 18 ani. Era un pacient cu testicul unic și care pe acest organ avea și un varicocel. „Avea azoospermie, dar venise la mine pentru durere. I-am verificat calitatea spermei, i-am spus cum stă din acest punct de vedere și m-a întrebat dacă în urma operației este posibil ca spermatozoizii să reapară. I-am răspuns că se poate întâmpla, dar că trebuie făcute verificări în viitor. Ei bine, acest pacient s-a mutat din țară undeva în Anglia și, la 26 de ani, mi-a trimis un mesaj cum că soția lui este însărcinată. Am făcut schimb de documente medicale ca să-mi aduc mai bine aminte de el. I se făcuse inclusiv o spermogramă care arăta că există spermatozoizi, chiar dacă într-o concentrație scăzută. Dar probabil că soția lui era foarte tânără și avea o fertilitate bună care a compensat. Și cuplul a reușit să conceapă natural”, își mai amintește medicul androlog un alt caz rezolvat cu succes.

Semne că un bărbat are probleme de concepție și trebuie să meargă la specialist

Potrivit Mayo Clinic, un cuplu din șapte este infertil. Aceasta înseamnă că partenerii nu au reușit să conceapă un copil după un an de relații sexuale regulate, neprotejate. În până la jumătate dintre aceste cupluri este implicată, cel puțin parțial, și infertilitatea de cauză masculină.

Bolile, leziunile, problemele cronice de sănătate, stilul de viață, precum și alți factori contribuie la starea de infertilitate masculină. Incapacitatea de a concepe un copil poate fi un motiv de stres și de frustrare, dar medicina modernă oferă o serie de tratamente disponibile pentru a rezolva această problemă de sănătate.

Specialiștii recomandă consultul de specialitate atunci când un bărbat care-și dorește copii are următoarele semne: probleme de erecție sau ejaculare, libido scăzut sau alte dificultăți legate de funcția sexuală; durere, disconfort, nodul sau umfșătură în zona testiculului; antecedente de probleme la nivelul organelor testiculelor sau prostatei; intervenții chirurgicale la nivelul organelor sexuale sau o parteneră cu vârsta peste 35 de ani.

Articol susținut de Regina Maria