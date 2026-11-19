NASA a confirmat joi că sonda sa „Voyager 1” a atins o distanță fără precedent față de Pământ, devenind primul obiect creat de om care a ajuns la o distanță de peste o zi-lumină față de planeta noastră, în timp ce își continuă călătoria spre un viitor incert, în spațiul interstelar, transmite Reuters.

Agenția spațială americană a anunțat că a recepționat un semnal radio de la sonda lansată în 1977, care indica faptul că acesta a depășit distanța parcursă de lumină în 24 de ore – aproximativ 26 de miliarde de kilometri – miercuri, la ora 5:16 a.m., ora Coastei de Est a SUA (10:16 GMT), așa cum era de așteptat.

NASA a așteptat o zi înainte de a face anunțul oficial, deoarece semnalului transmis de navă i-a luat atâta timp pentru a ajunge pe Pământ.

„Parcurgerea unei distanțe de o zi-lumină reprezintă o realizare unică pentru o navă spațială, însă ‘Voyager’ înseamnă mult mai mult decât un simplu călător aflat la mare distanță. Misiunea ‘Voyager’ ar fi fost remarcabilă chiar și numai prin contribuția sa la știința planetară, datorită Marelui Tur al planetelor exterioare ale Sistemului Solar”, a declarat Joe Westlake, directorul Diviziei de Heliofizică a NASA, într-un comunicat publicat de agenție.

„Însă misiunea a ajuns să devină un element central al flotei de misiuni de heliofizică ale NASA, oferind informații valoroase despre steaua în jurul căreia ne rotim cu toții, Soarele”, a adăugat Westlake.

„Voyager 1” va împlini 50 de ani de la lansare anul viitor

Un reprezentant al Jet Propulsion Laboratory al NASA a declarat miercuri că măsurile recente de economisire a energiei ar putea permite sondelor „Voyager” 1 și 2, „geamăna” lansată în același an să dispună de suficientă energie pentru a menține legătura cu Pământul încă trei-patru ani.

„Însă obiectivul misiunii este desfășurarea de cercetări științifice, iar energia disponibilă este suficientă pentru a menține în funcțiune actualul set de instrumente până la aniversarea a 50 de ani de la lansare, care va avea loc anul viitor”, a declarat reprezentantul JPL.

„Este dificil să facem predicții pentru perioada de după acest moment și, desigur, vorbim despre două nave spațiale care au aproape 50 de ani. Există întotdeauna lucruri neprevăzute pe care echipa nu le poate anticipa și care s-ar putea întâmpla”, a adăugat acesta.

„Voyager 1” a traversat marginea exterioară a heliosferei – o bulă protectoare de particule și câmpuri magnetice generate de Soare – și a pătruns în spațiul interstelar. „Voyager 2” a intrat în spațiul interstelar în 2018 și a transmis primele date de acolo un an mai târziu.