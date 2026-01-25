Sondaj Avangarde. Rezultat surprinzător: cei mai mulți români vor în Consiliul de Pace al lui Trump/ Șapte din zece români, nemulțumiți de absența lui Nicușor Dan de la Davos

Aproape jumătate dintre cei chestionați se declară „nemulțumiți” sau „foarte nemulțumiți” de politica externă dusă de președintele Nicușor Dan, potrivit unui barometru publicat duminică de Avangarde. Șapte din zece români spun că președinte trebuia să meargă la Forumul Economic de la Davos care a avut loc în această săptămână.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 22-23 ianuarie prin metoda CATI pe un eșantion de 820 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Eroarea maximă de eșantionare este de 3,3% la un nivel de încredere de 95%.

Avangarde este un institut de cercetare de piață condus de Marius Pieleanu, sociolog care a spus public săptămâna această, într-o intervenție la Antena3, că „ar fi înțelept” ca PSD să iasă de la guvernare pentru că astfel „ar aduce imediat 500 de mii de votanți” partidului.

Rezultat surprinzător privind Consiliul de Pace al lui Trump

Donald Trump a lansat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, inițiativa ce avea rolul inițial de a contribui la încheierea războiului din Gaza, dar a ajuns să aibă un rol declarat mai amplu, pe care Europa și alte țări îl consideră drept un rival sau o amenințare pentru Organizația Națiunilor Unite (ONU).

România se află printre statele invitate să adere la Consiliul de Pace. Președintele Nicușor Dan a spus deocamdată că se mai gândește. Condiția pentru un loc permanent în acest consiliu este plata unei sume de 1 miliard de dolari. Președintele PSD Sorin Grindeanu a cerut ca România să plătească această sumă.

Chestionați pe acest subiect în sondajul Avangarde, cei mai mulți români au spus „da” (44%), în timp ce 36% se opun.

Ce spun românii despre absența lui Nicușor Dan de la Davos

Aproape 69% din români spun că președintele Nicușor Dan ar fi trebuie să meargă la Forumul Economic de la Davos din această săptămână. Sâmbătă, într-o declarație de presă, șeful statului a precizat că înainte de a merge la diferite evenimente externe, trebuie să avem pregătite strategii, „nu să ne ducem pe la Davos să ne vadă lumea pe acolo”.

Nemulțumire privind politica externă

Când sunt întrebați despre politica externă a președintelui Nicușor Dan, cei mai mulți români spun că sunt „nemulțumiți” (34%), „nici mulțumiți, nici nemulțumiți” (25%), „foarte nemulțumiți” (21%), „mulțumiți” (14%).

Va apăra NATO România de un atac rusesc?

Șase din zece români spun că NATO va interveni dacă Rusia atacă militar România, în timp ce 27% sunt pesimiști, potrivit sondajului Avangarde.

Încrederea în instituții

NATO este instituția internațională în care românii au cea mai mare încredere (62%), urmată de ONU (50%) și Uniunea Europeană (50%).