Sorin Grindeanu vrea ca România să plătească pentru un loc permanent în Consiliul Păcii. „Se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înșel”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, la Antena 3, că România ar trebui să participe la Consiliul pentru Pace şi apreciază că pentru asigurarea securităţii naţionale „niciodată costurile nu sunt prea mari”. El a spus că țara noastră ar trebui să plătească și un miliard de dolari pentru calitatea de membru permanent, dincolo de mandatul inițial de 3 ani, miliard prevăzut în oferta trimisă de Donald Trump celor 60 de țări pe care le-a invitat.

„Acest Consiliu pentru Pace, sau ideea acestui Consiliu a plecat de la o experienţă fericită, pacea din Gaza. De aici a pornit tot. Aşa cum spune numele, se vrea a fi extinsă acea experienţă. Totuşi, îl vedem pe preşedintele Macron, sau îi auzim discursul, tot la Davos, în care spunea că anul trecut, au fost cel puţin vreo 60 de conflicte la nivel mondial. De ce e nevoie de aşa ceva? Asta ar fi imaginea de început. Deci, plecăm de la o experienţă, să spunem, pozitivă, Gaza”, a declarat Sorin Grindeanu, citat de News.ro.

Potrivit acestuia, acceptarea invitaţiei făcute de preşedintele Donald Trump, „nu e vorba de servilism, ci de realism”.

„Când principalul furnizor de securitate pentru ţara ta, în speţă pentru România, îţi adresează o invitaţie să participi la un Consiliu pentru Pace, spui da, fără rezerve şi niciodată costurile nu sunt prea mari, atâta timp cât vorbim de securitate. Bun, şi da, se găsesc sume, e vorba de un miliard, dacă nu mă înşel”, a adăugat preledintele PSD.

Sorin Grindeanu a adăugat că vorbim în primul rând de partenerul strategic al României.

„Eu cred că până acum a acţonat corect preşedintele. În sensul că ştiu, mâine sau poimâine e un Consiliu European, probabil vrea să vadă şi punctele de vedere ale celorlalţi din Consiliu, al celorlalţi 26 de membri, după care trebuie să ne exprimăm, pentru că temporizarea nu face bine în acest punct de vedere”, a mai precizat Grindeanu.

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis, duminică, Administraţia Prezidenţială.

Aceeaşi invitaţie a fost adresată de către Donald Trump mai multor state. O contribuţie de un miliard de dolari asigură calitatea de membru permanent în consiliul condus de Trump.

Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat, marţi, că a demarat un aprofundat proces de analiză a conţinutului şi implicaţiilor Cartei Board of Peace, în raport cu angajamentele internaţionale asumate anterior de România, această evaluare având ca obiectiv stabilirea gradului de compatibilitate a noii iniţiative cu obligaţiile existente ale statului român şi identificarea modalităţilor optime prin care România poate contribui la atingerea obiectivului nostru comun de consolidare a păcii în lume.