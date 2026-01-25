Sondaj CURS: AUR pe primul loc, dar sub scorul din precedentele sondaje. Cât au partidele care se află acum la guvernare

Partidul condus de George Simion se află pe primul loc în intenția de vot pentru alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj CURS publicat astăzi. AUR este cotat la 35%, sub rezultatul pe care îl dădea miercuri un alt sondaj realizat atunci de INSCOP, cât și cel dat de IRES de la finalul lui 2025.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1067 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Datele au fost colectate prin metoda CATI 14–23 ianuarie 2026. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Întrebați cu cine ar vota dacă duminică ar fi alegeri prezidențiale, 35% dintre români au răspuns cu AUR. Un sondaj INSCOP publicat miercuri dădea un procent de 40,9%, iar IRES publicat în ultimele zile din 2025 indica 36%. Față de precedenta cercetare realizată de CURS în decembrie, AUR este în stagnare la 35%.

AUR este urmat de cele patru partide care formează în prezent coaliția aflată la guvernare. PSD este cotat cu 23% din intențiile de vot, în timp ce PNL este cotat cu 18%, USR la 10%, iar UDMR la 5%. Împreună, coaliția de guvernare ar strânge 56%, suficient pentru a avea o majoritate.

Partidul Dianei Șoșoacă, SOS România, are un procent de 5% în sondaj, scor suficient pentru a face pragul electoral. Un alt partid aflat acum în Parlament, POT condus de Anamaria Gavrilă se află sub acest prag, cu 2%.

Ce rezultate dau precedentele sondaje

Un sondaj INSCOP publicat miercuri spune că AUR conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare cu 40,9%. PSD s-ar clasa pe locul al 2-lea, cu un scor de 24%. PNL este al 3-lea în intenția de vot, cu 15%, fiind urmat de USR (10%) și POT (7%). UDMR și SOS România sunt plasate de cercetare la scoruri de 4%, „iar alte formațiuni însumează 1%”.

Un studiu IRES publicat la finalul lui 2025 dădea AUR la 36%, urmat de PSD – 21%, PNL – 18%, USR – 11%. Restul partidelor erau sub 5%.

Sondajul CURS din decembrie punea AUR la 35% din voturi, urmat de PSD 22%, iar PNL cu 19%. USR ar obține 9%, în timp ce UDMR și SOS România sunt cotate fiecare cu 5%.

Următoarele alegerile parlamentare vor avea loc la finalul lui 2028.

Cine deține CURS

Fondat în 1996, Centrul de Sociologie Urbană și Regională CURS S.R.L este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble.

Buble este și patronul site-ului Știripesurse.ro care a avut contracte de publicitate cu mai mulți politicieni, partide sau instituții și companii de stat. Soția lui Buble este fosta deputată Diana Tușa, inițial PNL, iar ulterior PSD.