AUR revine în sondaje după reculul de la sfârșitul anului trecut și are aproape cât următoarele trei partide la un loc

AUR, partidul condus de George Simion, conduce detașat în intenția de vot la alegerile parlamentare, potrivit unui sondaj realizat de INSCOP Reseach, publicat miercuri. Partidele aflate la guvernare, luate împreună, au un ușor avantaj.

Sondajul a fost în perioada 12-15 ianuarie 2026, prin interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1.100 de persoane. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 40,9% dintre români ar vota pentru AUR. La precedentul sondaj INSCOP, din noiembrie 2025, AUR era creditat cu 38%.

Partidul este urmat de PSD, care este creditat cu 18,2% din voturi. PNL este pe locul 3, cu 13,5% din voturi, iar USR – 11,7%. UDMR este chiar sub pragul de intrare în parlament, cu 4,9%. De notat însă că au mai existat sondaje în trecut care îl plasau sub 5%, însă uniunea a intrat întotdeauna, în special datorită mobilizării electoratului maghiar.

Împreună, PSD, PNL și USR au 43,4%, iar alături de UDMR au 48,3%. Partidele din opoziția parlamentară au un scor cumulat de 45,8%.

Ce spune directorul INSCOP

Raportul intenției de vot între partidele aflate la guvernare și partidele din opoziția parlamentară tinde să se echilibreze la începutul anului 2026 și pe fondul faptului că AUR revine la o intenție de vot de peste 40%, după reculul de la finalul anului trecut când ajunsese la 38%, spune Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

„Totuși, analiza riguroasă a evoluției intenției de vot în ultimele 9 luni (din mai 2025 până în ianuarie 2026) evidențiază o remarcabilă stabilitate pentru toate partidele, variațiile de la lună la lună fiind mici și rare. Acest lucru arată că partidele nu câștigă, dar nici nu pierd semnificativ, în pofida unei perioade marcate de tensiuni provocate de evoluțiile din domenii cheie precum economie/prețuri, politică fiscală/taxe, politică externă, justiție sau riscuri de securitate/război. Ne aflăm deocamdată într-un status-quo politic rigid care descurajează rupturi de ritm și crize politice majore”, a spus Remus Ștefureac.