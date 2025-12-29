Doar patru partide ar intra acum în Parlament dacă ar avea loc alegeri. Ce procente au acestea, potrivit unui sondaj IRES
AUR ar fi pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, și doar patru partide ar intra în total în Legislativ, potrivit unui sondaj IRES publicat luni.
Cele patru partide sunt cotate fiecare cu peste 10% din intențiile de vot ale participanților la sondaj, în ipoteza desfășurării alegerilor parlamentare, iar restul sunt sub pragul de 5% necesar pentru accederea în Legislativ.
Este vorba de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 36%, Partidul Social Democrat (PSD) – 21%, Partidul Național Liberal (PNL) – 18%, Uniunea Salvați România (USR) – 11%.
Restul partidelor înregistrează procente sub pragul minim necesar accederii în Parlamentul României, respectiv de 5% dintre voturi.
Politicienii rămân pe ultimul loc în topul încrederii românilor în profesii, în scădere continuă în ultimii ani. Dacă în 2023 10% dintre români aveau multă sau foarte multă încredere în politicieni, acum procentul a scăzut și mai mult, până la 8%.
- Potrivit IRES, sondajul a fost realizat pe 1.012 respondenți cu vârste de peste 18 ani în perioada 4-17 decembrie. Tipul eșantionului: simplu, aleatoriu, reprezentativ la nivel național. Datele au fost culese prin metoda CATI, iar eroarea maximă tolerată a fost de ±3,1%. Studiul face parte din programul de responsabilitate socială dezvoltat de IRES și este autofinanțat.