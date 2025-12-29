Doar patru partide ar intra acum în Parlament dacă ar avea loc alegeri. Ce procente au acestea, potrivit unui sondaj IRES

Prima ședință a Camerei Deputaților în noua componență după alegerile parlamentare, la Palatul Parlamentului din București, 20 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin

AUR ar fi pe primul loc în preferințele electorale ale românilor, dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, și doar patru partide ar intra în total în Legislativ, potrivit unui sondaj IRES publicat luni.

Cele patru partide sunt cotate fiecare cu peste 10% din intențiile de vot ale participanților la sondaj, în ipoteza desfășurării alegerilor parlamentare, iar restul sunt sub pragul de 5% necesar pentru accederea în Legislativ.

Este vorba de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) – 36%, Partidul Social Democrat (PSD) – 21%, Partidul Național Liberal (PNL) – 18%, Uniunea Salvați România (USR) – 11%.

Restul partidelor înregistrează procente sub pragul minim necesar accederii în Parlamentul României, respectiv de 5% dintre voturi.

Politicienii rămân pe ultimul loc în topul încrederii românilor în profesii, în scădere continuă în ultimii ani. Dacă în 2023 10% dintre români aveau multă sau foarte multă încredere în politicieni, acum procentul a scăzut și mai mult, până la 8%.