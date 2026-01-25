Sondaj CURS. Care sunt politicienii în care românii au cea mai mare încredere: Rezultat strâns între primii trei

Călin Georgescu, George Simion și Nicușor Dan sunt politicienii care au cel mai mare procent de încredere, potrivit unui sondaj CURS. Cu toate acestea, în cazul fiecărui politician numărul celor care spun că au puțină încredere în ei este mai mare decât a celor care îi cotează cu un anumit grad de încredere.

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1067 de persoane cu vârsta de peste 18 ani. Datele au fost colectate prin metoda CATI 14–23 ianuarie 2026. Marja de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

36% dintre respondenți au spus că au „multă„ sau „foarte multă” încredere în Călin Georgescu, fost candidat în alegerile prezidențiale anulate din 2024. În schimb, 60% dintre români spun că au încredere „puțină” sau „foarte puțină” în Georgescu. El este trimis în judecată în două dosare penale în care este acuzat, printre altele, de promovare legionară sau infracțiuni la ordinea constituțională.

Pe locul doi în topul încrederii se află George Simion, președintele AUR care a terminat pe locul doi în alegerile prezidențiale din mai 2025. El este cotat cu o încredere de 32%, în timp ce 63% au o părere diferită.

Președintele Nicușor Dan se află pe locul 3 cu un procent de 31% în topul încrederii, în timp ce 64% se poziționează în partea celor cu încredere redusă în șeful statului.

Ciucu în depășește pe Bolojan în topul încrederii

Noul primar al Bucureștiului Ciprian Ciucu și președintele PSD Sorin Grindeanu sunt la egalitate cu 26%. Aici, este de remarcat că 13% dintre respondenți au spus că nu-l cunosc pe Ciucu.

Șeful de partid al lui Ciucu, premierul Ilie Bolojan, se află cu trei procente în spatele său, cu 23%.

Românii cred că țara merge în direcția greșită

Marea majoritate a românilor (76%) consideră direcția în care se îndreaptă România este una greșită, în timp ce doar 19% consideră că e bună.