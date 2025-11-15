Sondaj CURS: Ce răspund bucureștenii întrebați cu ce candidat nu ar vota în niciun caz

O pondere de 28% dintre respondenții unui sondaj făcut de CURS în București au spus că nu ar vota „în niciun caz” cu Anca Alexandrescu, fostă realizatoare TV de la Realitatea Plus și actuală candidată independentă, susținută de AUR, la Primăria Capitalei.

Sondajul CURS, institut de sondare deținut de Iosif Buble, a fost realizat pe un eșantion de 1.100 de respondenți din populația adultă rezidentă în București, la domiciliul acestora, în perioada 3–14 noiembrie 2025. Marja maximă de eroare asumată este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

Potrivit sondajului, Anca Alexandrescu este urmată de Makaveli (20%), influencer și fost consilier parlamentar pentru partidul Dianei Șoșoacă, SOS România.

Cercetarea îl plasează următorul pe Cătălin Drulă, candidatul USR, cu care 17% dintre respondenți spun că nu ar vota „în niciun caz”.

La polul opus sunt fostul eurodeputat Vlad Gheorghe, cu care doar 2% dintre respondenți au spus că nu ar vota, liberalul Ciprian Ciucu, cu 5%, și social-democratul Daniel Băluță, cu 8%.