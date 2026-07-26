Sondaj CURS. Cum ar vota românii dacă astăzi ar avea loc alegeri parlamentare. Cursă strânsă pentru locul 2

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) conduce în continuare în intenția de vot a românilor, potrivit unui sondaj CURS publicat duminică. În schimb, lupta pentru locul al doilea e strânsă, diferența dintre PSD și PNL fiind de numai două puncte procentuale.

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion național de 1.108 respondenți, populație adultă (18+), probabilist, multistadial și stratificat. Marja de eroare este de +/-3% la un nivel de încredere de 95%. Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer-assisted telephone interviewing), în perioada 14-24 iulie 2026.

Centrul de Sociologie Urbană și Regională (CURS) a fost înființat în anul 1996 și este deținut în totalitate de fostul jurnalist Iosif Buble. Iosif Buble este căsătorit cu Diana Tușa, actuală deputată PSD.



Potrivit sondajului CURS, AUR este creditat cu 34% din intențiile de vot. Pe locul al doilea se află PSD, cu 23%, urmat îndeaproape de PNL, cotat cu 21%.

Clasamentul este completat de USR, cu 9% și UDMR, cu 4%

SOS România s-ar situa sub pragul electoral, cu 3% în opțiunile de vot.

PNRR, fondat de Cristian Popescu Piedone, și Acțiunea Conservatoare (ACT), condusă de fostul lider AUR Claudiu Târziu, sunt creditate cu câte 2% din intențiile de vot, la fel ca opțiunea „Alt partid”.

POT, formațiune care a trecut pragul electoral în 2024, nu apare în sondajul de opinie.

Ce spun alte sondaje

Și un sondaj IRES publicat săptămâna trecută plasa AUR pe primul loc, însă credita formațiunea cu un scor mai mare, de 40%. În aceeași cercetare, realizată la comanda PSD, social-democrații erau pe locul al doilea, cu 21%, iar PNL pe locul al treilea, cu 17%.

În schimb, sondajul Agenției de Rating Politic, realizat în perioada 30 iunie – 3 iulie, plasa PNL pe locul al doilea, înaintea PSD. AUR era creditat cu 36,4% din intențiile de vot, urmat de PNL, cu 22,4%, și PSD, cu 17,9%. USR era creditat cu 10,5%, iar UDMR cu 4,9%.