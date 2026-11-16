Sondaje în Spania. Care sunt partidele indicate drept victorioase la alegerile anticipate

Partidul Popular (PP) spaniol şi cel de extremă dreapta, Vox, ar obţine împreună o majoritate parlamentară la alegerile anticipate programate pentru duminică, 29 noiembrie, indică trei sondaje publicate luni, în care socialiştii conduşi de prim-ministrul Pedro Sanchez înregistrează totuşi uşoare creşteri, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Sondajele sunt primele de la lansarea campaniei electorale săptămâna trecută, în care temele principale sunt locuinţe accesibile, imigraţia, corupţia şi recenta catastrofă feroviară.

Un sondaj realizat de 40db pentru cotidianul El Pais îi arată pe socialişti într-o creştere uşoară, de la 29,9% la 30,3%, pentru prima oară peste pragul de 30% de la alegerile din 2023.

Totuşi, PP, cotat cu 31,5% din opţiuni, şi Vox, cu 18%, ar obţine împreună mai mult de 190 de mandate din cele 350 ale camerei legislative inferioare, adică o majoritate.

Un alt sondaj, întreprins de NC Report pentru publicaţia La Razon, indică o proiecţie de 201-205 locuri pentru PP şi VOX împreună, şi de 104 pentru socialişti, aflaţi într-o uşoară creştere până la 26,1%.

În fine, potrivit sondajului IMOP pentru El Confidencial, socialiştii au urcat cu un punct procentual faţă de săptămâna anterioară, ajungând la 26,9%, un scor care le-ar aduce 109 mandate, faţă de 194 ale blocului de dreapta.

Sanchez se confruntă cu dificultăţi în a mobiliza alegătorii de stânga deziluzionaţi, deşi a descris perspectiva unui guvern format din PP şi Vox drept o ameninţare pentru drepturile sociale câştigate în ultimele decenii.

Sondajul realizat de institutul public CIS rămâne în continuare o excepţie. Săptămâna trecută, acesta prognoza între 134 şi 143 de mandate pentru socialişti, faţă de 155-171 pentru PP şi Vox împreună, sugerând că Sanchez ar putea rămâne la putere printr-o coaliţie largă de stânga.