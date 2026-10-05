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Actualitate

Premierul Pedro Sánchez anunță alegeri anticipate, în timp ce Spania fierbe. Mișcare surpriză a unuia dintre ultimii lideri de stânga din UE

Adrian Cochino
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Scrutinul legislativ spaniol va avea loc pe 29 noiembrie, a anunțat luni dimineață prim-ministrul. Ce spun ultimele sondaje și care este sensul deciziei lui Sánchez.

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