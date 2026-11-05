SONDAJ INSCOP. Ce cred alegătorii PSD și PNL despre guvernul Niculescu și unde se întâlnesc simpatizanții USR și AUR

Instalarea guvernului Luca Niculescu a pus capăt crizei politice, iar noul cabinet are toate șansele de a rămâne în funcție până la alegerile din 2028, susțin respondenții unui sondaj INSCOP, realizat în perioada 26 octombrie-2 noiembrie.

54,1% dintre cei intervievați consideră că venirea la Palatul Victoria a noului Cabinet este un lucru bun pentru că pune capăt perioadei de criză. 46,8% dintre respondenți cred că guvernul va rămâne în funcție în următorii doi ani.

Perspectiva alegătorilor PSD și PNL

Dintre aceștia, alegătorii PSD și PNL sunt cei care sustin cel mai ferm ca instalarea noului cabinet e un lucru bun pentru că marchează finalul unei perioade de tensiune politică. 74% dintre cei care aleg PSD spun asta, respectiv 72% dintre cei care optează pentru PNL.

65% dintre cei care votează PSD și jumătate dintre cei care aleg PNL cred că mandatul noului Guvern va fi până în 2028.

Unde se întâlnesc alegătorii USR și AUR

Cei mai sceptici sunt alegătorii USR și AUR. Doar 56% dintre cei care optează pentru partidul lui Dominc Fritz, și 40% dintre cei care aleg AUR cred că instalarea guvernului Luca Niculescu este un lucru bun după aproape șase luni de blocaj.

De asemenea, 53% din alegătorii ambelor partide nu cred că noul Cabinet va avea un mandat până la alegerile din 2028.

Sondajul INSCOP a fost realizat în perioada 26 octombrie-2 noiembrie,prin metoda mixed-mode secvențial (CATI – CAWI), volumul eșantionului fiind de 1.197 de persoane, dintre care 1.081 de respondenți CATI și 116 CATI to CAWI. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.8%, la un grad de încredere de 95%.