Sondaj Ipsos: Ceaușescu este cel mai apreciat dintre foștii președinți/ Explicația lui Nicușor Dan privind rezultatele cercetării

Un sondaj Ipsos realizat pentru emisiunea Observator de la Antena 1 arată că doar 3% dintre români au încredere în politicieni.Totodată, la întrebarea legată de cel mai bun președinte pe care l-a avut România, răspunsul „niciunul” a întrunit 38% dintre opțiuni, după care urmează Nicolae Ceaușescu, cu 27%.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul unui interviu acordat de către președintele Nicușor Dan.

Cercetarea Ipsos arată un nivel foarte redus al încrederii în politicieni, de numai 3%, alți 82% spunând că nu au încredere în aceștia. „Cifra este rezultatul a mulți ani de politică făcută într-un anume fel în care oamenii au văzut că mulți au intrat în politică să-și rezolve problemele personale”, a comentat Nicușor Dan.

Doar 6% dintre cei intervievați au încredere în actualul guvern, alți 76% spunând că nu au încredere. Președintele a pus rezultatul pe seama faptului că populația a fost în primul rând afectată de măsurile luate de cabinetul în funcție, deciziile legate de reducerea beneficiilor demnitarilor fiind luate ulterior, iar unele măsuri de acest tip încă urmează să fie adoptate.

La întrebarea „Aveți încredere în prim-ministru?”, 74% au răspuns „Nu”, procentajul răspunsurilor pozitive fiind de numai 17%

Nicușor Dan a spus că procentele s-ar putea modifica pe măsură ce apar rezultatele pozitive ale guvernării. El a dat exemplul reducerii evaziunii fiscale, spunând că o reducere a acesteia cu 20% într-un an ar fi un rezultat care să dea încredere populației.

„În procesul de informatizare al ANAF, aflat abia în stadiul 2 din 9, a permis ANAF să vadă automat niște comportamente care au trimis verificatori ai Fiscului direct la firmele despre care softul spunea că s-ar putea să fie probleme”, a spus șeful statului.

În ce privește încrederea în președinte, rezutatele au fost 65% „Nu” și 15% „Da”.

„Mă uit la cei 30% care nu sunt nici „da”, nici „nu” și sunt oameni care încă creditează președintele, care încă așteaptă să vadă rezultatele președintelui la problemele cu care se confruntă. Cred că rezultatul este corect. Lucrurile au mers atât de mult timp într-o anumită direcție, încât ca să o schimbi acum durează”, crede Nicușor Dan.

La întrebarea „care a fost cel mai bun președinte al României?”, răspunsurile au fost următoarele: 38% – niciunul, 27% – Nicolae Ceaușescu, 19% – Traian Băsescu, 8% – Emil Constantinescu, 4% – Klaus Iohannis și 3% – Ion Iliescu.

„Cred că oamenii au văzut în perioada Nicolae Ceaușescu un plan de țară pe care în toată tranziția prelungită nu-l văd”, a spus Nicușor Dan.

Din această perspectivă, președintele a spus că România trebuie să-și dezvolte o viziune economică, în care să-și propună domeniile pe care vrea să le dezvolte în următorii 10-15 ani. „Noi trebuie să spunem că în 5-10-15 ani vom avea o pondere de atât în PIB pe aceste sectore, în loc de subvenții pentru tot și pentru nimic”, a conchis Nicușor Dan.