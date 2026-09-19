Sondajul făcut de numărul 2 din PSD înainte ca partidul să decidă dacă îl susține pe Siegfried Mureșan

Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat sâmbătă un sondaj pe pagina sa de Facebook, întrebând publicul dacă este de părere că social-democrații ar trebui să voteze un guvern Siegfried Mureșan.

Sondajul vine în contextul în care președintele Nicușor Dan l-a desemnat joi pe eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR, drept candidat la funcția de prim-ministru.

Până la ora de redactare a știrii, 377 dintre respondenții sondajului, adică 98%, au spus că PSD nu ar trebui să voteze guvernul, în timp ce doar 5 (2%) au optat pentru votarea guvernului.

Ședință luni la PSD

PSD a anunțat că va analiza situația într-o ședință de Birou Permanent Național, luni, de la ora 11, însă Sorin Grindeanu a transmis un semnal despre poziția partidului, vineri seară, la Antena 3, unde a vorbit despre „reacțiile colegilor” săi la decizia președintelui Nicușor Dan de a-l nominaliza pe Siegfried Mureșan pentru poziția de premier.

„Dacă e să mă iau după reacțiile colegilor mei, lăsând la o parte părerea mea, personală, dar dacă ar fi să mă iau după reacțiile colegilor mei de până acum, ar trebui să existe argumente extrem de solide, și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a declarat liderul PSD.

Mesajul lui Siegfried Mureșan pentru PSD

Tot vineri seară, la Digi24, premierul desemnat a declarat că modul în care se va poziționa PSD față de posibilitatea de a-l susține va reprezenta „momentul adevărului” pentru partidul condus de Sorin Grindeanu.

„PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a declarat Siegfried Mureșan.