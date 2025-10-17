Sora fostei ministre de interne Carmen Dan, în arest la domiciliu în dosarul în care este acuzată de o înșelăciune de 1,3 milioane de euro

Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, va petrece următoarele 30 de zile în arest la domiciliu, a decis Tribunalul București, citat de Agerpres. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Ea a fost reținută joi sub acuzația că s-a folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

Surse judiciare au declarat joi pentru HotNews că Simiona Stan, altături de altă femeie – Mariana Popa, a reușit să înșele mai multe persoane, pe care le-au convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective.

Mariana Popa a fost pusă în libertate sub control judiciar de Tribunalul București, ea fiind reținută ieri odată cu Simona Stan.

În acest dosar a fost chemată la audieri și Carmen Dan, în calitate de martor. Tot ca martor a fost chemat la audieri și omul de afaceri Cristi Borcea, fost patron la Dinamo. Potrivit surselor citate de Agerpres, pentru a câștiga încrederea victimelor, Simona Stan s-ar fi folosit de numele lui Carmen Dan și Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.

Cum funcționa schema de înșelăciune

În luna august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de mai multe persoane că ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi folosit de calități nereale – persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femeile bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliției Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.



