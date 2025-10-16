Sora fostei ministre de interne Carmen Dan a fost reținută de polițiști în dosarul de înșelăciune cu prejudiciu de 1,3 milioane euro

Simona Stan, sora fostului ministru de interne Carmen Dan, a fost reținută pentru 24 de ore, alături de o altă femeie, și urmează a fi prezentate în fața magistraților cu propunere legală, pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro.

Surse judiciare au explicat pentru HotNews că cele două femei au reușit să înșele mai multe persoane, pe care le-au convins să cumpere apartamente și mașini de lux de la două companii. În realitate, aceste bunuri nu le aparțineau nici lor, nici firmelor respective.

În acest dosar a fost chemată la audieri și Carmen Dan, în calitate de martor. Tot ca martor a fost chemat la audieri și omul de afaceri Cristi Borcea, fost patron la Dinamo.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare, joi, 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un dosar în care două femei sunt cercetate pentru că s-ar fi folosit de calități nereale pentru a înșela mai multe persoane cu suma totală de circa 1.300.000 de euro, citează Agerpres.

Printre numele folosite în infracțiunile de înșelăciune, alături de Carmen Dan, se mai numără cel al lui Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei Dinamo București.

În luna august 2024, polițiștii Capitalei au fost sesizați de mai multe persoane că ar fi fost înșelate cu privire la achiziționarea unor locuințe și a unor autoturisme.

Potrivit anchetatorilor, din 2022 până în prezent, două femei, de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracțional prin care s-ar fi folosit de calități nereale – persoane cu putere de decizie în cadrul unor companii de rafinare și marketing, respectiv transport produse petroliere -, pentru a determina persoanele vătămate să achiziționeze bunuri mobile și imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăților comerciale respective, prin divizarea acestora, și să fie vândute la prețuri sub valoarea pieței, bunuri care, în realitate, nu aparțineau celor două societăți comerciale.

Din cercetări a reieșit că, pentru a câștiga încrederea victimelor, una dintre femeile bănuite de comiterea faptei s-ar fi folosit de numele unor persoane cunoscute, potrivit Poliției Capitalei.

În acest context, în vederea administrării materialului probator, joi, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au pus în executare 16 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău. În urma perchezițiilor domiciliare efectuate au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Carmen Dan, audiată în calitate de martor

Conform surselor HotNews, una dintre cele două femei cercetate este Simona Stan, sora lui Carmen Dan. Ea și cealaltă femeie vizată în dosar au pretins că sunt „persoane importante” de la OMV Petrom SA și Transpeco Logistic &Distribution și au înșelat șase persoane, cinci dintre ele fiind medici stomatologi. Le-au spus că se scot la vânzare mașini de lux și apartamente care aparțin acestor firme și că, dacă le dau banii repede, intră în posesia lor. Aceste bunuri există în realitate, dar nu aparțineau firmelor invocate de cele două, iar acestea nu aveau niciun drept de proprietate asupra lor.

Potrivit surselor citate, cele mai multe dintre persoanele înșelate au venit prin intermediul celeilalte femei, care are un salon de cosmetică în București.

Astfel, victimele au plătit sume cuprinse între 67.000 de euro și 426.000 de euro, pentru mai multe mașini Mercedes G Class sau Audi Q5 și pentru apartamente în București, în zone precum Piața Unirii.

Conform acelorași surse, numele lui Carmen Dan şi al lui Cristian Borcea erau folosite de sora fostei ministre pentru a vinde mașinile și apartamentele pe care nu le deţinea.