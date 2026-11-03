Sora lui Kim Jong Un iese la rampă după ce FBI a acuzat Coreea de Nord că a furat 6,3 miliarde de dolari de pe Binance

Coreea de Nord a respins acuzațiile Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA potrivit cărora se află în spatele atacului cibernetic record, în valoare de 6,3 miliarde de dolari, asupra platformei de tranzacționare a criptomonedelor Binance, relatează BBC.

Kim Yo Jong, un oficial de rang înalt din Coreea de Nord și sora liderului Kim Jong Un, a declarat marți că acuzațiile reprezintă o nouă „încercare sinistră” a SUA de a afecta imaginea publică a Phenianului.

FBI, Secret Service și analiștii cibernetici au spus că Coreea de Nord a orchestrat atacul cibernetic, care a fost descris drept cel mai mare din istorie.

Este cel mai recent atac cibernetic asociat Coreei de Nord, țară acuzată că recurge la infracționalitatea cibernetică pentru a-și finanța economia supusă sancțiunilor.

„SUA au recurs la o provocare banală, asociind din nou asta cu Republica Populară Democrată Coreeană”, a declarat Kim Yo-jong, director al Departamentului pentru Afaceri Generale din Coreea de Nord, într-un comunicat.

„Faptul că SUA induc în eroare opinia publică internațională, lăsând să se înțeleagă că toate infracțiunile cibernetice comise în diverse părți ale lumii ar fi opera noastră, constituie o provocare politică gravă la adresa RPDC”, a mai denunțat ea.

Analiștii din domeniul blockchain și FBI au afirmat că atacul a fost condus de grupul de hackeri TraderTraitor, susținut de stat. FBI a solicitat partenerilor din industrie să contribuie la blocarea tranzacțiilor care implică conturi de criptomonede legate de acest grup.

Phenianul a fost acuzat de o serie de atacuri cibernetice majore în ultimii ani, acuații pe care le-a negat de fiecare dată.

„TraderTraitor” – cunoscută și sub numele de „Grupul Lazarus” – a fost indicată drept responsabilă pentru un atac cibernetic asupra platformei de tranzacționare a criptomonedelor Bybit, în 2025, soldat cu un furt de 1,5 miliarde de dolari, o sumă record la acea vreme.