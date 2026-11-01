FBI acuză Coreea de Nord de cel mai mare jaf cripto din istorie: Cum s-au furat 6,3 miliarde de dolari de la Binance în doar 20 de minute

Anchetatorii americani au identificat o grupare de hackeri afiliați Phenianului în spatele atacului cibernetic asupra gigantului din domeniul criptomonedelor.

În timp ce Binance a anunțat sâmbătă că aproximativ 90% din activele furate joi au fost recuperate, FBI a acuzat oficial Coreea de Nord de cel mai mare jaf de criptomonede din istorie, potrivit The Guardian.

„Republica Populară Democrată Coreeană (Coreea de Nord) este responsabilă de furtul a peste 6 miliarde de dolari americani în active virtuale de pe platforma de tranzacţionare a criptomonedelor Binance, în jurul datei de 29 octombrie 2026”, a declarat FBI într-un comunicat.

În spatele atacului se află grupul de hackeri nord-coreeni cunoscut sub numele de TraderTraitor, care era pe cale să convertească fondurile deturnate în Ether, criptomoneda reţelei Ethereum, a mai anunțat sursa citată.

„Se preconizează că aceste active vor fi apoi spălate în continuare prin conversii efectuate cu ajutorul serviciilor DeFi şi al schimburilor instantanee, pentru a le pregăti pentru alte etape ale procesului de spălare a banilor”, conform FBI.

Serviciile DeFi sunt servicii financiare care funcționează pe blockchain, iar schimburile instantanee permit convertirea rapidă a monedelor digitale fără intermediari tradiționali.

FBI a publicat o listă cu aproximativ 500 de adrese Ethereum utilizate în prezent pentru spălarea activelor și a cerut platformelor cripto să blocheze tranzacțiile legate de acestea.

Înregistrările blockchain arată că cea mai mare parte a jafului s-a desfășurat joi seară, în aproximativ 20 de minute. Suma furată reprezintă de patru ori suma pe care TraitorTrader o sustrăsese, potrivit FBI, de pe platforma ByBit în februarie 2025, adică 1,5 miliarde de dolari, la acea vreme cel mai mare furt de criptomonede.

Reacția lui Trump

Preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat îndoielile cu privire la implicarea Phenianului în jaful de la Binance.

„Nu sunt îngrijorat. Suntem pe cale să aflăm mai multe. Nu ştim dacă este vorba de Coreea de Nord”, a declarat el jurnaliştilor la reşedinţa sa din Florida, sâmbătă seara târziu, potrivit AFP, citată de News.ro.

Cine este gruparea TraderTraitor

Grupul TraderTraitor este considerat o componentă a grupării Lazarus, afiliată serviciilor de informații nord-coreene. Lazarus a devenit cunoscut în 2014, când a fost acuzat de piratarea studiourilor Sony Pictures Entertainment, ca represalii pentru filmul satiric „Interviul care ucide!”.

Conform unui raport al armatei americane din 2020, unitatea nord-coreeană de război cibernetic, denumită „Biroul 121”, are 6.000 de angajați. Aceștia operează și din străinătate, în special din Belarus, China, India, Malaezia și Rusia.

90% dintre activele furate au fost reconstituite

Într-un comunicat de sâmbătă, citat de Sky News, Binance a declarat că „90% dintre activele furate au fost reconstituite” și că restul de 10% constă în tokenuri care ar putea fi achiziționate mai greu „în cantitățile necesare”, deoarece sunt mai puțin lichide.

Binance susține că va „absorbi impactul financiar” al fondurilor furate și că nu îl va transfera asupra utilizatorilor săi.

Compania a precizat că depune eforturi pentru ca serviciile de retragere să fie reluate pentru utilizatori în acest weekend.

„Rămânem pe drumul cel bun pentru a redeschide retragerile în intervalul de timp anunțat anterior (duminică, 1 noiembrie 2026) și vom oferi noi informații imediat ce detaliile vor fi confirmate”, a anunțat Binance.