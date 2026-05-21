Sorin Grindeanu, acuzat că „pune în pericol direct o finanțare vitală de 4,2 miliarde de euro” pentru autostrăzile Moldovei

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei îl acuză pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, că a acționat „iresponsabil” prin atacarea la Curtea Constituțională a României a ordonaței de urgență dată de Guvernul Bolojan privind începerea programului european SAFE, prin care ar urma să fie finațate inclusvi proiecte majore de infrastructură, precum porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

HotNews i-a solicitat un punct de vedere șeful PSD, Sorin Grindeanu, însă până la publicarea acestei știri nu a răspuns.

„Prin acest demers pur politicianist, Sorin Grindeanu pune în pericol direct o finanțare vitală de 4,2 miliarde de euro destinată mobilității militare, dar și dezvoltării regionale și transfrontaliere, fonduri vitale securizate pentru finalizarea autostrăzilor A7 (Autostrada Moldovei) și A8 (Autostrada Unirii)”, a transmis asociația printr-un comunicat de presă.

ONG-ul susține că deschiderea conflictului juridic înainte de termenul limită pentru semnarea contractelor, 31 mai 2026, este „un sabotaj la adresa uneia dintre cele mai defavorizate regiuni ale țării”.

„Orice întârziere generată de această sesizare blochează semnarea contractelor și atragerea acestor miliarde de euro, ducând la pierderea definitivă a banilor. Axele rutiere A7 – A8 nu sunt mofturi electorale, ci urgențe strategice naționale și europene. Să sacrifici dezvoltarea și siguranța a milioane de cetățeni din estul țării pentru mize de partid este un act de cinism politic extrem”, a subliniat asociația.

Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei a cerut public clarificări imediate și a lansat două întrebări pentru șeful Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Domnule Sorin Grindeanu, vă asumați personal pierderea celor 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8 și condamnarea Moldovei la subdezvoltare, în cazul în care acest blocaj la CCR va duce la depășirea termenului de 31 mai? Își asumă PSD blocarea celor mai importante proiecte de dezvoltare din regiunea nord-estică a României, pentru care zeci de mii de moldoveni au ieșit în stradă în ultimul deceniu? Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei

Ordonanța Guvernului Bolojan privind programul SAFE, atacată la CCR

Ordonanță de urgență dată de Guvernul Bolojan, atacată de Sorin Grindeanu și Avocatul Poporului la CCR, are scopul să adapteze cadrul legal pentru realizarea rapidă a unora dintre investițiile din industria de apărare, având în vedere oportunitățile create de accesarea programului SAFE, și să protejeze activele unor companii declarate strategice prin Hotărâre a Guvernului.

Dacă nu vor fi semnate contractele din programul SAFE până la 31 mai 2026, România riscă să piardă accesul la aproape 17 miliarde de euro.

Banii europeni ar urma să finanțeze înzestrarea Armatei Române și proiecte mari de infrastructură, precum porțiuni din autostrăzile A7 și A8 din Moldova.

Sesizarea la Curtea Constituțională a fost depusă miercuri de liderul PSD, Sorin Grindeanu, în calitate de președinte al Camerei Deputaților.

El susține că Guvernul Bolojan nu mai era abilitat să adopte ordonanța pentru programul SAFE, pentru că fusese demis prin moțiune de cenzură.

Ordonanța a fost atacată la CCR, zilele trecute, din același motiv, și de Avocatul Poporului, la cererea AUR.

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că derularea Programului SAFE s-a făcut în mod transparent, și nu ar fi trecut prin toate filtrele instituțiilor cu atribuții în acest sens, dacă nu s-ar fi făcut într-o manieră corectă.

Nicușor Dan spune că există un plan B

Președintele Nicușor Dan a dat asigurări săptămâna trecută că programul SAFE va continua, în ciuda demersului juridic inițiat până atunci de Avocatul Poporului.

Șeful statului a indicat pe 16 mai un plan B pentru ca proiectul să meargă mai departe și a indicat că nu există pericolul unui blocaj.

„Pe măsură ce ne apropiem de 31 mai discuțiile pe SAFE sunt tot mai dese. Există un backup în Parlament. Deci, există o posibilitate de a interveni legislativ în Parlament în timp optim astfel încât termenul de 31 mai să nu fie afectat”, a declarat Dan.