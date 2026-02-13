Sorin Grindeanu, atacuri la premier și un avertisment după ce România a intrat în recesiune: „O guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc”

Sorin Grindeanu spune că PSD „asumă partea lui de responsabilitate” pentru intrarea României în recesiune, dar în mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși”. El îi reproșează premierului Bolojan că este „încăpățânat și obsedat” de propria imagine.

Într-o postare publicată vineri pe Facebook, Sorin Grindeanu a transmis că „după luni de austeritate, sacrificii, taxe aberante și prețuri crescute, Statistica a confirmat oficial ceea ce milioane de români simt deja în buzunarele lor: nu mergem în direcția corectă cu o economie care a intrat în recesiune tehnică”.

El spune că realitatea este dureroasă și o rușine pentru întreaga coaliție, dar că PSD își asumă „partea de responsabilitate”

„Nu am reușit întotdeauna să găsim mijloacele potrivite pentru a opri toate aceste amputări economice și sociale care au lovit fiecare român și fiecare firmă românească”, adaugă șeful PSD.

„Deciziile hazardate care s-au transformat în experimente”

Grindeanu transmite că social-democrații au luptat „la baionetă” în Guvern cu „niște contabili ai suferinței sociale a opri măcar în parte tăierile obtuze”.

Președintele PSD spune că au reușit să oprească măsuri precum majorarea TVA la 24%, eliminarea plafonări pentru produsele de bază sau ar fi fost oprite investițiile.

„Regret însă că nu am reușit să stopăm multe dintre toate deciziile hazardate care s-au transformat în experimente făcute pe spatele oamenilor”, adaugă el.

„În mod cert, există un vinovat principal pentru direcția greșită în care am fost împinși. Încăpățânarea dusă la absurd, rezistența acerbă la orice argument rațional, obsesia permanentă pentru imagine și calculele personale în locul dialogului real și al soluțiilor economice solide. Acesta este adevăratul bilanț la șase luni de mandat”, mai spune Grindeanu referindu-se la premierul Bolojan.

În final, el îi transmite un mesaj direct lui Ilie Bolojan că guvernarea va lua sfârșit dacă măsurile nu sunt potrivite. „Înțelegeți, domnule prim-ministru, că o guvernare dacă nu este pentru oameni, atunci nu va mai fi deloc!”.

INS: România a intrat în recesiune tehnică

Economia românească a înregistrat o contracție în ultimul trimestru din 2025 (cu 1,9% față de trimestrul anterior), după ce și în toamnă economia scăzuse față de vara anului trecut. Tehnic, suntem în recesiune deși pe ansamblul întregului an România a avut o creștere de 0,6%, potrivit anunțului făcut vineri de Statistică.

Recesiunea tehnică reprezintă o scădere a Produsului Intern Brut real timp de două trimestre consecutive și indică o încetinire a activității economiei.

Informația vine după ce, luni, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu știe „dacă va fi recesiune sau nu, dar nu există nicio țară în care s-au luat măsuri de corecție să nu aibă efecte de contracție economică.

„Ar trebuie să ne revenim până la sfârșitul anului. Noi nu mai putem consuma decât ce ne putem permite. Evident că scade cererea. Noi am încercat să reducem investițiile la un nivel ridicat și asta vrem să facem și anul acesta. Este anul în care trebuie să absorbim fondurile europene din PNRR”, a afirmat Ilie Bolojan.