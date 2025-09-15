Sorin Grindeanu cere ANAF să înceapă controale la comercianți: „Există suspiciuni că unii deja au majorat prețurile”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că există suspiciuni că unii comercianți deja au majorat prețurile, în contextul în care se vorbește despre renunțarea la plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază, și a solicitat conducerii ANAF să demareze de urgență acțiuni de control în acest sens.

„Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost o decizie corectă, care a contribuit la scăderea inflaţiei şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii. Aceste date sunt publice, sunt cunoscute şi nu lasă loc la niciun fel de interpretări!”, a afirmat președintele Camerei Deputaților, luni, într-o postare pe Facebook.

El a mai spus că „există suspiciuni” că unii comercianţi deja au majorat preţurile, ignorând prevederile legale, pentru a justifica o eventuală neprelungire a acestei măsuri de la 1 octombrie.

„Solicit conducerii ANAF – instituţia responsabilă să verifice respectarea prevederilor legale privitoare la plafonarea adaosului comercial – să demareze de urgenţă acţiuni de control şi să verifice dacă:

1.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat de către comercianţi pentru alimentele de bază se încadrează în limita maximă de 20%

2.⁠ ⁠Adaosul comercial practicat pe lanţul de distribuţie se încadrează în maximum 5%

3.⁠ ⁠Pe întreagă perioadă de valabilitate a măsurii, comercianţii au respectat interzicerea refacturării produselor agricole şi alimentare către procesatori precum şi a serviciilor aferente livrării şi comercializării acestor produse”, a scris Grindeanu, în acest context.

Potrivit acestuia, rezultatele controalelor trebuie incluse într-un raport care să fie urgent prezentat coaliţiei de guvernare.

Prețurile la alimentele de bază vor crește începând cu 1 octombrie, după ce coaliția de guvernare a decis, „fără nicio opinie contrară”, să se renunțe la plafonarea adaosului comercial, a declarat sâmbătă pentru HotNews purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.

„Săptămâna viitoare (aceasta, n.r.) premierul va avea discuții cu reprezentanții retailerilor pentru a se asigura că neprelungirea plafonarii nu va provoca creșteri importante de prețuri”, a adăugat aceasta.

Pe de altă parte, PSD nu este de acord cu renunţarea la plafonarea adaosului comercial în cazul alimentelor de bază, de la 1 octombrie, a anunțat sâmbătă Grindeanu. Preşedintele interimar al PSD a mai spus că această decizie nu a fost discutată în coaliţia de guvernare.