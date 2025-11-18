Sorin Grindeanu, despre discuțiile pe pensiile magistraților: Aștept un semn de la premier și de la președinte / Poziția PSD dacă nu se ajunge la un consens

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marți că, în ce privește modificările la legea privind pensiile magistraților, „așteaptă un semnal” de la premier și de la președinte, în condițiile în care poziția PSD este neschimbată.

Întrebat de nivelul discutat, al unei pensii care să fie 70% din ultimul salariu net, Grindeanu a spus că „punctul de vedere al PSD este următorul: dacă prin ceea ce dă ca atribuții Constituția președintelui României, adică această mediere între puterile statului, dacă nu se ajunge la un punct de vedere comun, PSD susține păstrarea legii inițiale cu 70 (%) și zece (ani).”

„Eu am spus aceste lucruri și președintelui, și primului ministru, eu cred că dacă poate cineva… și potrivit Constituției, președintele este cel care poate să medieze”, a adăugat Grindeanu.

Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare de 65 de ani.

În continuare nu există însă un acord cu magistrații, iar marți președintele Nicușor Dan i-a chemat din nou la discuții pe această temă pe o parte din liderii alianței de guvernare, au declarat pentru HotNews surse din Coaliție.

Nu s-a ajuns însă la o formulă finală, rămânând în discuție inclusiv perioada de tranziție, care se referă la numărul de ani după care magistrații vor ajunge să iasă la pensie la 65 de ani. Pe masă sunt două variante: una care prevede o perioadă de tranziție de 10 ani, așa cum era în proiectul care a fost respins de CCR, și alta cu o perioadă de tranziție de 15 ani, perioada maximă pe care premierul Bolojan e dispus să o negocieze cu magistrații.

În aceste condiții, președintele Nicușor Dan a avut marți dimineață o nouă întâlnire în format restrâns cu premierul Ilie Bolojan și cu liderul PSD, Sorin Grindeanu, au declarat pentru HotNews surse din Coaliție.

O nouă ședință a Coaliției pe tema pensiilor magistraților și a proiectului de reformă în administrație va avea loc marți.

Kelemen: „Toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a dat detalii, marți, la RFI, despre discuțiile din ultima ședință de luni seară a liderilor partidelor de guvernare.

”În coaliție, am discutat variantele, după întâlnirea de săptămâna trecută cu magistrații la Cotroceni, care sunt variantele și toată lumea este de acord să vedem dacă mai e nevoie de o consultare, azi, mâine, toată lumea este de acord că în această săptămână noi trebuie să trimitem proiectul la CSM pentru avizare și pe fond, toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum, deci 70% din valoarea venitului, salariului, cum ar veni, vorbim de cuantumul pensiei”, a declarat Kelemen Hunor la RFI.

Liderul UDMR consideră că se poate negocia perioada de tranziție până la ieșirea la pensie la 65 de ani: ”La perioada de tranziție, sigur, aici, eu pot să vă spun ce am propus și ieri și săptămâna trecută, eu aș accepta prelungirea perioadei de tranziție de la 10 la 15 ani, dacă și colegii mei vor fi de acord. Până la urmă, dacă e să căutăm un compromis, eu cred că din partea noastră, din partea coaliției, din partea arcului guvernamental, este o posibilitate de a arăta că din punctul nostru de vedere, pacea socială și guvernarea justă și dreaptă este lucrul cel mai important”.