Sorin Grindeanu, despre incursiunile de drone în spațiul aerian românesc: „Traian Băsescu a avut dreptate, ne-am făcut de râs”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, la România TV, că fostul președinte Traian Băsescu „a avut dreptate” în criticile privind recentele incursiuni de drone în spațiul aerian românesc, afirmând că România „s-a făcut de râs” prin incapacitatea de a le intercepta.

„Pot să spun că pe acest subiect a avut dreptate (Traian Băsescu, n.r.), că ne-am făcut de râs. Cum e posibil să-ţi intre pe la Tulcea, după aceea face o curbă, intră pe la Galaţi, face acea curbă prin Vrancea şi intră pe Vaslui şi apoi se aşează, am văzut, pe o casă în Republica Moldova, şi una într-un plop în Vaslui. Nu cred că e o imagine bună”, a spus Grindeanu, citat de News.ro.

„Mă interesează să funcţioneze mecanismele. E important să punem la punct şi mecanismele care funcţionează, mai ales din punct de vedere al securităţii naţionale”, a subliniat Grindeanu.

Liderul PSD a amintit că este „o lună deja de când i-a cerut primului ministru să vină în Parlament şi să prezinte un fel de radiografie care ţine de siguranţa securitatea naţională şi să ne spună care sunt planurile de viitor”.

„E o lună, am înţeles că atunci pe moment a fost o chestiune în care nu voia să cedeze. I-am transmis şi cabinetul meu a transmis către cabinetul primului ministru că acest lucru nu poate fi ignorat, că aşteptăm din partea domniei sale să ne transmită o dată când vine în Parlament la ora Prim ministrului. Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru”, a mai spus președintele PSD, Sorin Grindeanu.

Băsescu: „Începem să fim ridicoli. O țară care se respectă nu transformă spațiul aerian în bulevard pentru drone rusești”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat marți reacția autorităților române după ce o dronă a survolat mai multe ore teritoriul României și s-a prăbușit în localitatea Puiești, județul Vaslui, la circa 50 de kilometri de graniță. Băsescu a afirmat că statul „începe să fie ridicol”. „Ori n-avem echipamente, ori nu aveam priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem”, a comentat Traian Băsescu.

Întrebat ce ar trebui făcut în astfel de situații, în condițiile în care el a cerut de mai multe ori o reacție mai fermă, fostul președinte a afirmat că dronele care intră neautorizat în spațiul aerian al României trebuie doborâte.

„Povestea cu ‘n-am vrut să riscăm să le doborâm’ e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiul ei aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești”, a declarat fostul șef al statului.

Întrebat de ce nu se acționează, Traian Băsescu a menționat „două motive”: „Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deși nu cred, știind și dotarea cu mașini de luptă Gepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu aveam priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem în așa fel încât să doborâm dronele”.