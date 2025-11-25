Traian Băsescu, după prăbușirea dronei în Vaslui: „Începem să fim ridicoli. O țară care se respectă nu transformă spațiul aerian în bulevard pentru drone rusești”

Fostul președinte Traian Băsescu a criticat marți, la Digi24, reacția autorităților române după ce o dronă a survolat mai multe ore teritoriul României și s-a prăbușit în localitatea Puiești, județul Vaslui, la circa 50 de kilometri de graniță. Băsescu a afirmat că statul „începe să fie ridicol”. „Ori n-avem echipamente, ori nu aveam priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem”, a comentat Traian Băsescu.

Întrebat ce ar trebui făcut în astfel de situații, în condițiile în care el a cerut de mai multe ori o reacție mai fermă, fostul președinte a afirmat că dronele care intră neautorizat în spațiul aerian al României trebuie doborâte.

„Am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter și F-16, dacă nu doboară nimeni nicio dronă”

„Ar însemna doborârea lor. Povestea cu ‘n-am vrut să riscăm să le doborâm’ e o poveste pentru adormit copii. O țară care se respectă nu permite ca spațiul ei aerian să fie transformat în bulevard pentru promenada dronelor rusești”, a declarat fostul șef al statului.

Întrebat de ce nu se acționează, Traian Băsescu a menționat „două motive”: „Ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, deși nu cred, știind și dotarea cu mașini de luptă Gepard care sunt speciale pentru lupta antiaeriană, ori nu aveam priceperea să utilizăm echipamentele pe care le avem în așa fel încât să doborâm dronele”.

„În incidentul de azi mai avem o problemă”, a continuat fostul șef al statului. „N-am putut să supraveghem spațiul aerian. Adică am spus că drona s-a întors înapoi în Ucraina sau în Rusia, după ce a survolat vreo 3 județe, dar ea a fost doborâtă de un plop, în județul Vaslui”, a continuat Băsescu.

„Este clar că Putin face un joc de uzură. În același timp însă, testează capacitatea noastră de a reacționa. Și până una alta am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, degeaba suntem plini de F-16, degeaba le ridicăm și spunem apăsat ‘am ridicat avioane de vânătoare’. Da, am ridicat dar n-a doborât nimeni nicio dronă. Deci începem să fim ridicoli”, a mai afirmat fostul președinte.

Mai multe aeronave de luptă au fost ridicate marți dimineață de la sol, din Baza 57 Mihail Kogălniceanu și de la baza aeriană 86 Fetești, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au depistat ținte care au încălcat spațiul aerian național, a anunțat MApN. Locuitorii din Galați, Tulcea și Vrancea au primit mesaje de avertizare RO-Alert.

Ulterior, ministrul Apărării a anunțat că o dronă fără încărcătură explozivă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui.

Drona a căzut în curtea unui localnic din localitatea Puiești. El a fost cel care a alertat autoritățile, după ce a auzit o bubuitură, a declarat, în direct la Digi24, Eduard Popica, prefectul județului Vaslui.