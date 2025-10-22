Sorin Grindeanu îi răspunde fostului judecător CCR cu pensie de 10.000 de euro: „E tam-tam pentru că e o pensie anormală”

Președintele PSD i-a răspuns, miercuri, fostului judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu, care a spus că nu înțelege de ce se face „atâta tam-tam” pe subiectul pensiilor magistraților.

Întrebat de jurnaliști, la Parlament, cum îi răspunde fostului judecător CCR, Sorin Grindeanu a spus că motivul pentru care subiectul pensiilor magistraților este atât de prezent în spațiul public este acela că sumele la care se ridică acestea sunt mari.

„E tam-tam pentru că e o pensie anormală. E o pensie care nu se înscrie în regulile normale. Lucrurile acestea trebuie să fie corectate. Dar trebuie să fie corectate nu încercând să impunem o cale de a impune o lege fără a avea minimul de dialog cu actorii din domeniu”, a spus Sorin Grindeanu.

Fostul judecător al Curții Constituționale Petre Lăzăroiu a declarat, luni, că pensiile actuale ale magistraților stârnesc polemici publice prea mari, în condițiile în care acestea sunt apropiate de nivelul salariilor din magistratură.

„Cu 41 de ani de cotizație, pensia mea este puțin spre 10.000 de euro. La un salariu de 60.000 de lei, adică 12.000 de euro. Eu nu înțeleg de ce atâta tam-tam. Nu juriștii fac legea, parlamentarii fac legea”, a declarat Petre Lăzăroiu, în timpul emisiunii News Pass la B1 TV.

El a amintit, de asemenea, de restricțiile impuse magistraților prin lege în timpul exercitării profesiei.

„Un judecător, un procuror nu are voie la nicio activitate lucrativă. Nu are voie în firme, nu are voie să conducă firme. Nu au voie să deschidă o asociație. Sunt interdicții scrise direct în Constituție. Un medic poate lucra în trei spitale și poate câștiga de 10 ori cât un judecător. Să fim corecți”, a îndemnat el.