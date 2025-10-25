Sorin Grindeanu, după întâlnirea cu magistrații: „Dacă mergi pe același drum, de fapt îți asumi că proiectul va fi respins”

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că a urmărit „un singur lucru” la întâlnirea avută vineri cu „toți actorii relevanți din justiție” pe tema proiectului privind pensiile magistraților.

„Vreau să clarific încă o dată tot procesul. Avem un proiect care prin angajarea răspunderii a fost declarat neconstituțional pe formă, nemaintrându-se la fond. Și a fost respins de CCR. Avem o dată, 28 noiembrie, până la care trebuie să avem un nou proiect, altfel vom pierde 231 de milioane de euro, fiind bornă în PNRR”, a declarat sâmbătă Sorin Grindeanu, la Buzău, într-o conferință de presă.

Declarațiile lui Grindeanu vin la o zi după ce liderul PSD s-a întâlnit cu președinta CSM, Elena Costache, cu președinta Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, și cu procurorul general Alex Florența, pentru discuții pe proiectul privind pensiile magistraților, respins de CCR.

„Avem o nemulțumire socială pe bună dreptate legată de vârsta de pensionare, 48, 49 de ani, de cuantumul pensiei, care trebuie să fie reparată și avem două posibilități: să mergem pe același drum prin angajarea răspunderii cu aceeași formă a legii așa cum a propus în coaliție premierul Ilie Bolojan sau să încercăm să vedem dacă există disponibilitate la dialog și din partea celorlalți și în mod rapid să se facă un proiect de lege, astfel încât pe data de 28 să apucăm să fie și promulgat și să nu pierdem acei bani”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD spune că și-a dorit de la această discuția să afle dacă „actorii principali din justiție” sunt deschiși la dialog pentru reluarea proiectului de lege.

„Eu cred că dacă încerci să mergi pe același drum, a doua oară, și te aștepti la o finalitate diferită, de fapt cred că-ți asumi că proiectul va fi respins și a doua oară. Ce am făcut eu ieri am făcut ca președinte al Camerei Deputaților, am încercat și am avut un dialog cu președinta Înaltei Curți, cu președinta CSM și cu procurorul general al României. Un singur lucru mi-am dorit de la această întâlnire: să-i întreb dacă există disponibilitate la dialog. Dacă da, sa merg în coaliție să le spun colegilor că actorii principali din acest domeniu al justiție vor să vină să aibă un dialog să facem rapid un proiect de lege”, a declarat Grindeanu.

„Asta am de gând să le transmit și le-am transmis la o parte din liderii coaliției: că da, justiția sau actorii princiapali din justiție doresc să vină să avem acest dialog. Nu s-a discutat de cuantum, de perioadă, de… Asta e singurul lucru pe care eu le-am urmărit: să întreb dacă doresc să aibă acest dialog, având în vedere că în ultimele săptămâni a existat o tensiune între cei amintiți de mine și guvern și eu cred că trebuie să depășim acest moment”, a mai spus Grindeanu.

„Vreau să facem o lege în dialog cu oamenii aceștia, altfel dacă credem că suntem deținătorii adevărului absolut ar fi aceeași finalitate, vom pierde acea sumă de bani și mai grav nu vom avea o lege care să îndrepte această injustiție”, a conchis Grindeanu.

Tensiuni în coaliție pe tema pensiilor magistraților

După decizia de luni a Curții Constituționale, Sorin Grindeanu a lansat o serie de atacuri la adresa premierului Ilie Bolojan. În coaliție PSD ceruse crearea unui grup de lucru, însă s-a lovit de un refuz din partea premierului și a celorlalte partide.

Surse din PSD au declarat pentru HotNews că, pentru ca proiectul să fie acceptat de magistrați, partidul propune două modificări la legea Guvernului Bolojan, declarată neconstituțională de către CCR:

Să crească cuantumul pensiei la 75% din ultimul salariu net, în loc de 70%.

Perioada de tranziție să crească la 15 ani, în loc de 10.

PSD ar vrea ca noul proiect pentru reforma pensiilor magistraților să fie depus la Parlament până la finalul săptămânii viitoare și să fie adoptat până pe 28 noiembrie.