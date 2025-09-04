Sorin Grindeanu o atacă fără să o numească pe Oana Țoiu: „Politica externă nu e un loc pentru abordări emoționale” / Ministra criticase aspru prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing

„Politica externă nu este un loc pentru abordări emoționale care țin de retorica de partid! Pe umerii diplomației românești și așa apasă o mare responsabilitate!”, a spus joi președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu, într-o postare pe pagina de Facebook, la o zi după ce ministra de Externe Oana Țoiu a criticat dur prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă.

„China a fost și rămâne un partener economic important al României, iar relațiile noastre sunt apropiate. Și sper ca ele să se dezvolte pe termen mediu și lung”, a spus joi Sorin Grindeanu.

„De aceea, viziunea Ministerului de Externe al României trebuie să ia în calcul toate palierele importante pentru dezvoltarea și întărirea prezenței noastre pe plan internațional prin contribuții consistente, care să fie dublate de pragmatism și o implicare mai activă a diplomației economice”, a adăugat el.

„Pentru a ne promova eficient interesele legitime în acest context geopolitic dificil este nevoie în primul rând de o analiză lucidă și de clarificări realiste în plan intern!”, a mai spus liderul PSD.

Reacția lui Grindeanu a venit la o zi după ce ministra de Externe Oana Țoiu a criticat dur vizita celor doi foști premieri la Beijing, unde au apărut în poză alături de Vladimir Putin, Kim Jong Un și Xi Jinping.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşează onorați în poză lângă Putin astăzi”, a spus ministra de externe.

„Acasă ei vorbesc despre patriotism dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de granița noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat şi comunități în Ucraina unde se vorbeşte limba română”, a acuzat ea, făcând referire la un atac fără precedent al Rusiei la granița cu România.

„Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru”

În postarea de joi, Grindeanu și-a reiterat poziția exprimată miercuri, spunând că „prezența unor foști demnitari ai statului român a fost opțiunea lor și a avut loc la invitația președintelui Republicii Populare Chineze”.

„Cei doi nu mai sunt membri ai PSD și, ca atare, nu am avut vreo discuție cu aceștia. Nici înainte și nici ulterior vizitei de la Beijing”, a spus liderul PSD.

El a spus că, în calitate de președinte al Camerei Deputaților, are datoria să evite orice ambiguitate.

„Politica externă a României are două niveluri”, a continuat Grindeanu.

„Securitate: suntem și rămânem ferm ancorați în angajamentele ce derivă din statutul de țară membră a Uniunii Europene și a NATO. Acesta nu este un slogan, este obligația noastră strategică. Nu cred că putem căuta protecție sau alianțe militare în afara acestui cadru. Și cred că aceasta este atitudinea corectă și nu o să mă dezic de ea”, a spus el.

„Economie: ne dorim relații comerciale și investiții cu actorii statali care respectă interesele României, regulile europene și standardele de securitate euroatlantice”, a mai spus liderul PSD.