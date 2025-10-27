Sorin Grindeanu, o nouă replică pentru Bolojan: Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că dacă PSD vrea să facă mutări politice nu trebuie să semneze moţiuni de cenzură, ci „pur şi simplu decide să nu mai facă parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, luni, cum comentează declaraţia premierului Ilie Bolojan, care a transmis PSD că pot să semneze o moţiune de cenzură alături de cei de la AUR, dacă nu le convine varianta coaliţiei. „Eu n-am văzut declaraţia aceasta şi, dacă vrem să facem mutări politice, nu trebuie să semnăm moţiuni. Pur şi simplu decidem să nu mai facem parte din coaliţie şi atunci nu mai ai guvern”, a răspuns Grindeanu.

„Nu cred că se aşteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori”

Liderul PSD a mai spus că nu vede rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive.

„De câte ori trebuie să spună PSD-ul că nu vrem să facem majoritate cu cei de la AUR? În fiecare zi? Am spus, cel puţin în ultimele zile, de nu ştiu câte ori, acest lucru.

Dar nici nu cred că se aşteaptă de la noi să fim pe post de sectă de adulatori, şi de unanimităţi şi de aplaudaci, la politicile unora sau altora. Dacă avem ceva de spus, o spunem şi o spunem apăsat. Nu văd rostul unei coaliţii în care toată lumea stă aliniată în poziţii de drepţi, chiar dacă sunt critici constructive.

Adică nu poţi să spui, în acest moment, că această ordonanţă 52, de exemplu (ordonanța privind reducerea unor cheltuieli în administrația locală – n.r.), a fost foarte bună. Sau nu poţi să spui că ai refăcut deficitul României cu CASS la deţinuţii politici sau veteranii de război. Astea au fost decizii proaste şi nu o să tăcem din gură, să spunem, când avem argumente”, a mai spus Grindeanu, citat de News.ro.