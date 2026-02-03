Sorin Grindeanu, vizită oficială de trei zile în Israel. A fost primit de premierul Benjamin Netanyahu

Sorin Grindeanu se află, alături de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății și mai mulți parlamentari, într-o vizită oficială în Israel. În agenda oficială, președintele Camerei Deputaților are trecute întrevederi cu președintele Israelului, Itzhak Herzog, și cu premierul Benjamin Netanyahu.

În delegația parlamentară cu care a plecat Grindeanu se află Silviu Vexler, deputat din partea grupului Minorităților Naționale și președinte al Federației Comunităților Evreiești din România, și deputații Silvia Mihalcea (PSD), Loránd-Bálint Magyar (UDMR), Alina Gorghiu (PNL) și Radu Mihaiu (USR). Alături de ei, merge în Israel și ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete.

Prima întrevedere a început la 15:30, când Grindeanu a fost primit de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Netanyahu este vizat de un mandat de arestare emis de Curtea Penală Internațională în noiembrie 2024 pentru războiul din Gaza.

Benjamin Netanyahu a fost primul lider dintr-un stat aliat Occidentului vizat de o asemenea măsură. CPI a considerat că Netanyahu este responsabil pentru comiterea de crime de război şi împotriva umanităţii în Fâşia Gaza.

Miercuri, liderul PSD se va întâlni cu Preafericitul Theophilos lll, patriarhul ortodox al Ierusalimului, iar joi, se va avea o întrevedere cu președintele Israelului, Isaac Herzoc.

Grindeanu va depune o coroană de flori la Memorialul Gal-Ed al soldaților căzuți și victimelor terorismului și va semna în Cartea de Onoare a Knesset-ului. De asemenea, va întreprinde o vizită la Memorialul Holocaustului Yad Vashem, unde va depune o coroană de flori la Sala Amintirilor și va semna în Cartea de Onoare.

„Statul Israel este unul dintre cei mai importanți actori din politica internațională actuală și este un partener esențial pentru România în dezvoltarea unor proiecte majore în domeniul economic, în sectorul de apărare și în zona de cercetare-dezvoltare. Vrem să folosim expertiza de nivel înalt a companiilor israeliene mai ales pentru a accelera folosirea inteligenței artificiale în toate ramurile economiei românești”, a declarat Sorin Grindeanu, potrivit unui comunicat al Camerei Deputaților.

Și Ciolacu s-a întâlnit cu Netanyahu

Pe 5 noiembrie 2024, pe vremea când încă era premier și Curtea Penală Internațională încă nu emisese mandatul de arestare, și Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Benjamin Netanyahu.

„Ne exprimăm susținerea față de dreptul Statului Israel la autoapărare împotriva amenințărilor teroriste. Subliniem, totodată, importanța respectării dreptului internațional, a celui umanitar și necesitatea protejării tuturor civililor”, a spus Ciolacu la finalul întrevederii.

Apoi, în ianuarie 2025, Marcel Ciolacu l-a invitat pe Netanyahu în România, cu toate că ar fi putut fi arestat, pentru o reuniune a Guvernelor român și israelian. Întâlnirea nu a avut loc niciodată.

„Vom continua eforturile comune pentru promovarea păcii și securității și pentru implementarea diferitelor proiecte economice și de securitate pe care le-am convenit cu premierul Netanyahu. De asemenea, vom lucra la pregătirea reuniunii comune a guvernelor noastre, care va avea loc la București și la care l-am invitat pe premierul israelian să participe”, arăta invitația fostului premier PSD.