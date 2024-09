FOTO/VIDEO Marcel Ciolacu, discuții în Israel cu Benjamin Netanyahu: România susține un acord de încetare a focului și eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza

Prim-ministrul Marcel Ciolacu este însoțit de o delegație guvernamentală din care fac parte ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, ministrul Afacerilor Externe, Luminița Odobescu, ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Oprea, și deputatul Silviu Vexler, a transmis guvernul într-un comunicat de presă.

În vizita stat efectuată astăzi în Israel, premierul s-a întâlnit cu omologul său israelian, Benjamin Netanyahu, precum și cu ministrul pentru Afaceri Strategice al Statului Israel, Ron Dermer.

15:25 Guvernul a revenit cu detalii de la întâlnirea celor doi premieri.

Premierul Ciolacu a transmis și că România este preocupată de o posibilă extindere regională a conflictului.

Vizita de lucru în Israel a continuat cu întrevederea între prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, și ministrul pentru Afaceri Strategice al Statului Israel, Ron Dermer.



În cursul zilei de astăzi, premierul României va mai avea convorbiri cu președintele Statului Israel, Isaac Herzog, și cu preşedintele Parlamentului israelian (Knesset), Amir Ohana

13:12 Guvernul a transmis imagini video și fotografii de la întâlnirea dintre Marcel Ciolacu și Benjamin Netanyahu.

În scurtul mesaj video, premierul Benjamin Netanyahu spune că vor avea loc discuții despre securitate, pace și prosperitate, iar premierul Marcel Ciolacu îi răspunde că tema securității este foarte importantă în acest moment.

PM @CiolacuMarcel: Strengthening cooperation with PM @netanyahu and our Israeli friends. Romania and Guvernul RO supports Israel's right to self-defense and I expressed our concerns about the security situation and the danger of regional escalation. pic.twitter.com/iXnUbgn9el