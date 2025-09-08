Sorin Grindeanu, un nou avertisment pentru aliații din coaliție: „Să nu oferim această politică ce ar duce la izolarea PSD”

Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că PNL și USR ar trebui să evite o politică ce ar duce la izolarea PSD în cadrul coaliției, liderul social-democrat reluând avertismentul legat de posibilitatea ca PNL și USR să vină cu un candidat comun pentru Primăria Capitalei.

„Eu am spus următorul lucru, că dacă lucrurile vor merge spre această cale, aşa cum spuneaţi dumneavoastră, PNL şi USR merg pe o zonă de candidatură comună, e evident că PSD-ul se doreşte a fi trimis într-o zonă de izolare, ceea ce ne arată, de fapt, o anumită politică pe care am vrea să o evităm. Eu am văzut declaraţia, în schimb, a domnului preşedinte Nicuşor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie să fie aşezate şi discutate. Asta nu înseamnă că fiecare partid să îşi aibă candidatul său, dar să nu oferim această zonă sau această politică care ar duce la izolarea PSD-ului, pentru că şi atunci PSD-ul este obligat să ia decizii şi nu ne dorim acest lucru”, a spus Grindeanu, citat de News.ro.

Despre termenul pentru organizarea alegerilor în Capitală, Sorin Grindeanu a arătat că importante sunt „lucrurile pentru bucureşteni, nu ce vrea Cătălin Drulă şi ce vrea USR-ul”.

”Contează ca bucureştenii să aibă un proiect pentru Bucureşti de această dată bine aşezat, contează să se întâmple lucruri pentru bucureşteni. Mai important, dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalţi, nu e nimic opţional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect şi un program aşezat pentru bucureşteni”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD a invocat prima dată posibilitatea ieșirii partidului de la guvernare dacă PNL și USR vin cu un candidat unic pe 25 august. „Ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în coaliție ceea ce… măcar să știm cum stăm. Sunt șanse foarte mari să se rupă coaliția”, spunea Grindeanu, după o ședință a conducerii partidului.