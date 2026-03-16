Sorin Grindeanu vorbește de alegeri parlamentare anticipate. Ce scoruri ar lua însă acum PSD și celalalte partide față de 2024

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a invocat luni, scenariul alegerilor anticipate, în condițiile în care actuala Coaliție nu va mai funcționa și niciunul dintre partidele mari nu va face alianță cu AUR. Comentariul acestuia vine pe fondul cererilor din PSD de a-l schimba pe Ilie Bolojan din fruntea Guvernului, dar și pe cel al amenințărilor PNL că ar putea el ieși de la guvernare. Ce arată însă cele mai recente sondaje?

„PSD va decide pentru PSD, nu pentru PNL. PSD poate să decidă că, da, trecem în opoziţie şi am terminat, şi atunci e un scenariu plauzibil să ajungi la anticipate, evident, sau PSD hotărăşte, rămânem în această coaliţie, dar cu anumite condiţii, dacă ne vreţi parteneri în continuare, pe noi, pe cei de la PSD. Dar nu o să vină PSD-ul să hotărască în interiorul PNL-ului ce se întâmplă, sau în interiorul USR-ului, pentru că nu e treaba noastră”, a declarat luni, Sorin Grindeanu.

Ce rezultate au înregistrat partidele acum doi ani

Precedentele alegeri parlamentare au avut loc în urmă cu aproape 1 an și jumătate, mai precis pe 1 decembrie 2024.

Atunci PSD a fost partidul care a primit cele mai multe voturi: 21,96% la Camera Deputaților și 22,30% la Senat.

Pe locul 2 s-a clasat AUR, cu 18,01% la Cameră și 18,30% la Senat.

PNL a fost pe locul 3, cu 13,20% la Camera Deputaților și 14,28% la Senat, urmat de USR, cu 12,40% la Deputați și 12,26% la Senat.

În Parlament au mai intrat S.0.S România, cu 7,36% la Cameră și 7,76% la Senat, Partidul Oamenilor Tineri (POT) – 6,46% la Cameră și 6.39% la Senat și UDMR – 6,33% la Camera Deputaților și 6,38 la Senat.

Ce arată acum sondajele: AUR a explodat, PSD ar pierde, PNL și USR stagnează

Cel mai recent sondaj INSCOP Research, dat publicității săptămâna trecută, arăta că AUR este pe primul loc în intențiilor de vot ale românilor care spun că vin sigur la vot, cu 38.6%, adică un scor dublu față de 2024.

În același timp, PSD este cotat cu 16.9%, adică cu o medie de 5 procente mai puțin, PNL are 13.9%, adică cam același scor ca la alegeri, iar USR este cotat cu 13.4%, adică puțin peste ceea ce a luat la alegeri. UDMR este cotat sub pragul parlamentar de 5% în sondaj, dar formațiunea maghiară nu a ratat niciodată intrarea în Legislativ.

POT și SOS nu ar mai intra în Parlament.

Cu aceste procente, actuala Coaliție ar avea rezultate practic mai slabe decât cele pe care le au în prezent.

Alegerile anticipate, misiune aproape imposibilă

În cei 36 de ani de la Revoluție, în România nu au fost organizate niciodată alegeri anticipate, deși scenariul lor a mai fost vehiculat intens în mandatele foștilor președinți ai României, Traian Băsescu și Klaus Iohannis. Partidele aflate la Putere nu au ajuns la un consens atunci, iar ideea a fost abandonată.

Potrivit art. 89 din Constituție, referitor la dizolvarea Parlamentului,alegerile anticipate parlamentare pot fi organizate în următoarele condiții:



(1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură.

(2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.

(3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenţă.